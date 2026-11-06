Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΚΗΦΙΣΙΑ
Αδριανού και Κόκοτα
- ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου και Ρήγα Φεραίου
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