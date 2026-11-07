Φωτιά σε διπλοκατοικία στον Πειραιά

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία στην οδό Αγίου Κριεζή στον Πειραιά το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ ο Δήμος Πειραιά παρείχε υποστήριξη με υδροφόρες.

Έχει υποχωρήσει μέρος της στέγης του κτιρίου λόγω της φωτιάς.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε εντός του κτιρίου χωρίς κίνδυνο επέκτασης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επί της οδού Αγίου Κριεζή στον Πειραιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, το μεσημέρι του Σαββάτου,περίπου στις 13:15. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Ο Δήμος Πειραιά συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υποχωρήσει μέρος της στέγης. Οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει την πυρκαγιά εντός του κτιρίου, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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