Διακοπές νερού τη Δευτέρα (9/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
Γράμμου και Λεωφ.Αγ.Δημητρίου
- ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Καραϊσκάκη και Ελ. Βενιζέλου
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
Βοιωτίας και Σοφοκλή Βενιζέλου
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