Ηράκλειο: 95χρονη μεταφέρθηκε από δομή στο νοσοκομείο με εγκαύματα από ζεστό νερό
Συνελήφθη μία νοσηλεύτρια
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- Μία 95χρονη στο Ηράκλειο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα από ζεστό νερό στα πόδια της.
- Η ηλικιωμένη φιλοξενούνταν σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων όπου τη φρόντιζε 46χρονη νοσηλεύτρια.
- Οι συγγενείς της 95χρονης κατήγγειλαν την νοσηλεύτρια στην Αστυνομία για αμέλεια κατά το μπάνιο.
- Η νοσηλεύτρια συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 95χρονη που φιλοξενούνταν σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων στο Ηράκλειο, με εγκαύματα από ζεστό νερό.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι συγγενείς της έκαναν σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, αναφέροντας ότι η γυναίκα υπέστη αυτά τα εγκαύματα στην περιοχή των ποδιών, στη διάρκεια του μπάνιου που της έκανε 46χρονη νοσηλεύτρια-εργαζόμενη στη δομή.
Η νοσηλεύτρια συνελήφθη, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία, οι συγγενείς της 95χρονης της απέδωσαν την κατηγορία ότι δεν πρόσεξε το νερό με αποτέλεσμα να πέσει καυτό πάνω στο δέρμα της ηλικιωμένης.
Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, η νοσηλεύτρια αφέθηκε ελεύθερη.
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