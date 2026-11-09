Ηράκλειο: Γρονθοκόπησαν συγκρατούμενό τους μέσα στα κρατητήρια

Snapshot Δύο Αφγανοί κρατούμενοι γρονθοκόπησαν έναν Αιγύπτιο συγκρατούμενο στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Η διαφωνία ξεκίνησε λόγω της επιλογής θέσης μέσα στα κρατητήρια.

Το επεισόδιο σημειώθηκε εντός των κρατητηρίων όπου βρίσκονταν και οι τρεις. Snapshot powered by AI

Ένα επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου όταν δύο Αφγανοί επιτέθηκαν σε έναν Αιγύπτιο συγκρατούμενό τους γρονθοκοπώντας τον στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η αφορμή του καβγά ήταν «ποιος θα κάτσει πού» στα κρατητήρια όπου βρίσκονταν και οι τρεις.

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