Χανιά: Απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε καφετέρια στο Ενετικό Λιμάνι - Δύο τραυματίες

Snapshot Ακυβέρνητο απορριμματοφόρο της ΔΕΔΙΣΑ έπεσε σε τραπέζι καφετέριας στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Το όχημα ξεκίνησε μόνο του ενώ ο οδηγός ήταν εκτός για περισυλλογή απορριμμάτων.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.

Το λιμεναρχείο Χανίων διενεργεί προανάκριση και αναμένεται πραγματογνώμονας στο σημείο. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όταν ένα απορριματοφόρο της ΔΕΔΙΣΑ έπεσε σε τραπέζι καφετέριας ακυβέρνητο, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Σύμμφωνα με το zarpanews.gr λίγο μετά τις 10 το πρωί, ενώ ο οδηγός του μικρού ηλεκτροκίνητου οχήματος που εκτελούσε το δρομόλογιο ήταν εκτός για να περισυλλέξει απορρίματα, το όχημα έφυγε μόνο του -άγνωστο πώς- από το σημείο έξω από τις τουαλέτες του λιμενικού ταμείου μέχρι την καφετέρια.

Εκεί κατέληξε πάνω σε πελάτες που επιναν καφέ και οι οποίοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός ειναι καλά στην υγεία του και συνελήφθη. Προανάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο Χανίων ενώ στο σημείο αναμένεται πραγματογνώμονας.

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