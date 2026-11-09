Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας
Πρόεδρος επανεξελέγη η αντιπρόεδρος Σοφία Βιτάλη
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- Η Σοφία Βιτάλη επανεξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη διετία 2026–2028.
- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε μετά τις αρχαιρεσίες της 4ης Νοεμβρίου 2026.
- Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Χρήστος Νέγρης, γενικός γραμματέας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ταμίας η Αμφιτρίτη Ερεσσιώτη και μέλος η Αγγελική Χαϊδά.
- Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει δικαστικούς λειτουργούς από το Συμβούλιο της Επικρατείας με διαφορετικούς ρόλους.
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 4ης Νοεμβρίου 2026 για τη διετία 2026–2028.
Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ επανεξελέγη η αντιπρόεδρος Σοφία Βιτάλη.
Ειδικότερα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει ως εξής:
Προέδρος η Αντιπρόεδρος ΣτΕ Σοφία Βιτάλη,
Αντιπρόεδρος ο Πάρεδρος ΣτΕ Χρήστος Νέγρης,
Γενικός γραμματέας ο Εισηγητής ΣτΕ Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος,
Ταμίας η Πάρεδρος ΣτΕ Αμφιτρίτη Ερεσσιώτη και
Μέλος η Πάρεδρος ΣτΕ Αγγελική Χαϊδά.
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