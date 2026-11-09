Ο Κωνσταντίνος Τορνιβούκας αναλαμβάνει πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης

Mέχρι σήμερα ήταν αντιπρόεδρός της

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Ο Κωνσταντίνος Τορνιβούκας αναλαμβάνει πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Κωνσταντίνος Τορνιβούκας αναλαμβάνει πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, αντικαθιστώντας τον Ανδρέα Μανδρίνο.
  • Η αλλαγή προέδρου έγινε με πλήρη συνεννόηση και αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο ανδρών.
  • Ο Ανδρέας Μανδρίνος παραμένει ενεργός στην Ένωση από τη θέση του αντιπροέδρου.
  • Τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΞΘ διατηρούνται χωρίς αλλαγές.
  • Η εναλλαγή ρόλων ήταν προγραμματισμένη από την τελευταία εκλογική διαδικασία και επιβεβαιώνει τη συνέχεια και σταθερότητα στη διοίκηση της Ένωσης.
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Καθήκοντα προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ) αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρός της, Κωνσταντίνος Τορνιβούκας. Η αλλαγή σκυτάλης έγινε «σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης», κατόπιν πρότασης του μέχρι σήμερα προέδρου της ΕΞΘ, Ανδρέα Μανδρίνου, ο οποίος «συνεχίζει την ενεργό και ουσιαστική προσφορά του στην Ένωση από τη θέση του αντιπροέδρου», όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του φορέα. Τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παραμένουν ως έχει.

«Η συναινετική αυτή εναλλαγή ρόλων επιβεβαιώνει το πνεύμα συνεργασίας και ενότητας που χαρακτηρίζει τη διοίκηση της Ένωσης, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο και τη διαχρονική προσφορά του Ανδρέα Μανδρίνου, καθώς και την πολυετή και ουσιαστική συμβολή του Κωνσταντίνου Τορνιβούκα στην πορεία και στις πρωτοβουλίες της Ένωσης. Κατά την τελευταία εκλογική διαδικασία της ΕΞΘ, είχε αποφασιστεί από κοινού η εναλλαγή των ρόλων στο Προεδρείο, η οποία πραγματοποιείται πλέον όπως είχε συμφωνηθεί, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια και τη σταθερότητα στη διοίκηση της Ένωσης» καταλήγει η ανακοίνωση._

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