Σαν σήμερα 13 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Σαν σήμερα 13 Αυγούστου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 13 Αυγούστου.

  • 1521 - Τερματισμός της αυτοκρατορίας των Αζτέκων και καταστροφή της Τενοτστιτλάν από τον Χερνάντο Κορτέζ και τους κονκισταντόρ. Μετά από μία παρατεταμένη πολιορκία, οι δυνάμεις του Ισπανού κατακτητή Ερνάν Κορτές καταλαμβάνουν την πρωτεύουσα των Αζτέκων, την Τενοτστιτλάν.
  • 1961 - Χτίζεται το Τείχος του Βερολίνου. Η Ανατολική Γερμανία κλείνει τα σύνορα μεταξύ του ανατολικού και του δυτικού τομέα του Βερολίνου για να εμποδίσει τις προσπάθειες των κατοίκων της να διαφύγουν στη Δύση.
  • 2004 - Έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Διεξάγεται η τελετή έναρξης των 28ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

