Εντοπίστηκε για πρώτη φορά: Αυτό είναι το σπάνιο καλαμάρι του παγωμένου βυθού της Ανταρκτικής

Είναι η πρώτη φορά που το αιματοκόκκινο αυτό είδος, με τα αγκιστροειδή πλοκάμια, έχει παρατηρηθεί ζωντανό στο φυσικό του περιβάλλον

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά: Αυτό είναι το σπάνιο καλαμάρι του παγωμένου βυθού της Ανταρκτικής
Επιστήμονες κατάφεραν να καταγράψουν τα πρώτα πλάνα ενός σπάνιου καλαμαριού της Ανταρκτικής να ζει κάτω από την παγωμένη επιφάνεια του Νότιου Ωκεανού.
Το σπάνιο καλαμάρι Antarctic gonate εντοπίστηκε σε βάθος άνω των 2.152 μέτρων στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής.

Είναι η πρώτη φορά που το αιματοκόκκινο αυτό είδος, με τα αγκιστροειδή πλοκάμια, έχει παρατηρηθεί ζωντανό στο φυσικό του περιβάλλον.

Το πλάσμα, μήκους περίπου ενός μέτρου, εντοπίστηκε από ερευνητές που επέβαιναν στο ερευνητικό σκάφος R/V Falkor (too) του Ινστιτούτου Schmidt Ocean Institute.
Αρχικός στόχος των επιστημόνων ήταν να μελετήσουν τη θαλάσσια ζωή σε μια υποθαλάσσια κοιλάδα βάθους 3.000 μέτρων κοντά στο βόρειο άκρο της Ανταρκτικής, γνωστή ως Λεκάνη Powell.

1756137673248-754648709-97335977-15031005-scientistssaythattheantarcticgonatesquidmighthavebeeni-a-3751756120008175.jpg

Ωστόσο, όταν η πορεία τους εμποδίστηκε από παχύ θαλάσσιο πάγο, αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν το τηλεχειριζόμενο όχημα (ROV) SuBastian, το οποίο και έκανε την εντυπωσιακή ανακάλυψη.

Το βίντεο στάλθηκε στην ειδικό στα καλαμάρια, δρα Kat Bolstad, από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Όκλαντ, η οποία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για καλαμάρι Antarctic gonate.
Η ίδια δήλωσε στο National Geographic: «Απ’ όσο γνωρίζω, αυτά είναι τα πρώτα πλάνα ζωντανού δείγματος αυτού του είδους παγκοσμίως».

Αν και οι επιστήμονες γνωρίζουν την ύπαρξη του συγκεκριμένου καλαμαριού εδώ και περισσότερο από 100 χρόνια, όλες οι πληροφορίες για τη ζωή του προέρχονταν έως τώρα από νεκρά δείγματα — είτε σε δίχτυα ψαράδων είτε διατηρημένα στα στομάχια άλλων ζώων.

101517079-15031005-scientistshavecapturedthefirstevervideooftheelusiveant-a-3761756120008177.jpg


Πιστεύεται ότι ζει κυρίως στη «ζώνη του μεσονυκτίου» (bathypelagic zone), μεταξύ 1.000 και 4.000 μέτρων βάθος, όπου επικρατεί απόλυτο σκοτάδι και το μόνο φως προέρχεται από βιοφωταυγή πλάσματα.

Το ROV εντόπισε το καλαμάρι ανήμερα των Χριστουγέννων, σε βάθος 2.152 μέτρων, λίγο έξω από τη Λεκάνη Powell. Μάλλον ξαφνιασμένο από τα φώτα του οχήματος, το καλαμάρι απελευθέρωσε ένα σύννεφο πρασινωπού μελανιού.

Οι ερευνητές το παρακολούθησαν για λίγα λεπτά, χρησιμοποιώντας λέιζερ του ROV για να υπολογίσουν κατά προσέγγιση το μέγεθός του. Σύντομα, το καλαμάρι απομακρύνθηκε πάλι στο σκοτάδι.

101517081-15031005-antarcticgonatesquidwereonlyknownthroughdeadspecimensfo-a-3771756120008371.jpg

Παρότι δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν το φύλο ή την ηλικία του, η παρουσία των μεγάλων αγκιστριών στα δύο μεγαλύτερα πλοκάμια επέτρεψε στη δρα Bolstad να το ταυτοποιήσει με βεβαιότητα ως Antarctic gonate squid. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα αγκίστρια αυτά χρησιμοποιούνται για να αρπάζει ψάρια και ακόμη και άλλα καλαμάρια.

«Τα εντυπωσιακά αγκίστρια στα πλοκάμια πιθανότατα χρησιμεύουν για να κρατούν και να ακινητοποιούν το θήραμα κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικών επιθέσεων», εξηγεί ο Alex Hayward, οικολογος από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ.

Το καλαμάρι διαθέτει επίσης εξαιρετικά μεγάλα μάτια, τα οποία του επιτρέπουν να διακρίνει τις ελάχιστες λάμψεις φωτός, ώστε να εντοπίζει θηράματα αλλά και να αποφεύγει πιθανούς θηρευτές.

«Η καθημερινότητά του είναι μάλλον ένας συνδυασμός ενεργητικού κυνηγιού και προσπάθειας να αποφύγει τους αδηφάγους θηρευτές», συμπληρώνει ο δρ Hayward.

Τα πλάνα αποκάλυψαν ακόμη ότι το καλαμάρι έφερε σημάδια από πρόσφατη μάχη, με αποτυπώματα βεντουζών πάνω στο μανδύα και τα πλοκάμια του.

Αν και δεν είναι βέβαιο ποιο είδος προκάλεσε τα τραύματα, οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό να επρόκειτο για νεαρό κολοσσιαίο καλαμάρι.

