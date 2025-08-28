Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

Μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά η λανθασμένη χρήση του σίδερου μπορεί να καταστρέψει τόσο τα ρούχα όσο και τη συσκευή

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι
Το σιδέρωμα δεν είναι η αγαπημένη δουλειά του σπιτιού για τους περισσότερους, παραμένει όμως απαραίτητο σε πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Όσο κι αν προσπαθούμε να το αποφύγουμε, υπάρχουν ρούχα που δεν «συγχωρούν» τσαλάκωμα και θέλουν σίδερο. Αυτό που συχνά ξεχνάμε είναι ότι η λάθος χρήση της συσκευής μπορεί όχι μόνο να χαλάσει τα ρούχα μας, αλλά και να φθείρει το ίδιο το σίδερο.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Notícias ao Minuto, υπάρχουν συνηθισμένα λάθη που γίνονται ασυναίσθητα και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Κάποια φαίνονται προφανή, άλλα όχι τόσο, όλα όμως κοστίζουν – και στην τσέπη και στην ασφάλεια.

Τα πιο συχνά λάθη

  • Αφήνετε το σίδερο πάνω στα ρούχα
    Ένα από τα κλασικά λάθη είναι να ακουμπάμε το σίδερο πάνω στο ύφασμα ενώ παραμένει καυτό. Μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί να αφήσει σημάδια ή ακόμη και τρύπες. Παράλληλα, φθείρεται και η ίδια η πλάκα του σίδερου. Η ασφαλής λύση είναι να το βάζετε πάντα στη βάση του όταν κάνετε διάλειμμα.

  • Σιδέρωμα πάνω σε φερμουάρ ή κουμπιά
    Η άμεση επαφή με μεταλλικά στοιχεία φθείρει την αντικολλητική επίστρωση της πλάκας και κάνει το σίδερο να «κολλάει». Χρησιμοποιήστε μόνο την άκρη για τις πιο ευαίσθητες περιοχές.

  • Αποθήκευση με νερό στο δοχείο
    Το να αφήνουμε νερό στο σίδερο μετά τη χρήση είναι λάθος που προκαλεί σκουριά και φράξιμο των ατμοθυρίδων. Ένα απλό άδειασμα του δοχείου μετά από κάθε χρήση προλαμβάνει βλάβες που συχνά είναι μη αναστρέψιμες.

  • Καθαρισμός με λάθος υλικά
    Αν χρησιμοποιείτε σύρμα ή σκληρά σφουγγάρια, δημιουργούνται μικρές γρατζουνιές που αλλοιώνουν την αγωγιμότητα της θερμότητας και αφήνουν σημάδια στα ρούχα. Ένα μαλακό πανί και τα κατάλληλα καθαριστικά αρκούν.

  • Αποθήκευση ενώ είναι ακόμη ζεστό
    Πολλοί το βάζουν κατευθείαν στο ντουλάπι ή σε επιφάνειες που δεν αντέχουν τη θερμότητα, με κίνδυνο ζημιάς και στη συσκευή και στον χώρο. Αφήστε το πάντα να κρυώσει.

  • Ασφάλεια πάνω απ’ όλα
    Ποτέ μην το αφήνετε στην πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Δεν είναι μόνο θέμα κατανάλωσης ρεύματος, αλλά και πρόληψης ατυχημάτων.

Τι άλλο πρέπει να προσέχετε

  • Το σιδέρωμα πρέπει να γίνεται σε σταθερή επιφάνεια – όχι σε κρεβάτι, καρέκλα ή καναπέ. Μόνο η σιδερώστρα εξασφαλίζει σωστή στάση και καλύτερο αποτέλεσμα.

  • Ρυθμίζετε πάντα τη θερμοκρασία ανάλογα με το ύφασμα. Τα συνθετικά δεν αντέχουν τις ίδιες θερμοκρασίες με το βαμβάκι.

  • Μην χρησιμοποιείτε βρώμικη πλάκα: οι επικαθίσεις μεταφέρονται στα ρούχα και μπλοκάρουν τους ατμοδιαύλους.

  • Αποφύγετε το απλό νερό βρύσης που περιέχει άλατα. Προτιμήστε φιλτραρισμένο ή ειδικό νερό για σίδερα, ώστε να μειωθεί η φθορά.

Μικρές συνήθειες, μεγάλη διαφορά

Η σωστή φροντίδα του σίδερου δεν απαιτεί κόπο. Μερικές μικρές και σταθερές κινήσεις αρκούν για να διατηρήσετε τη συσκευή σε άριστη κατάσταση και να προστατεύσετε τα ρούχα σας. Άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις η ζημιά δεν αφορά μόνο το σίδερο αλλά και τα αγαπημένα σας κομμάτια, που συχνά χρειάζονται διπλή προσοχή.

