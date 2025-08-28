Όχι όλα είναι «καλά»: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια στον κόσμο για κατανάλωση

Ορισμένα είδη ψαριών κρύβουν αόρατους κινδύνους που μπορεί να κυμαίνονται από ήπια πεπτική δυσφορία έως σοβαρή ή ακόμη και θανατηφόρα δηλητηρίαση.

Σύμφωνα με το αργεντίνικο portal Infobae, ένα από τα πιο πολυσύχναστα στην Λατινική Αμερική, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι φυσικές τοξίνες που συσσωρεύονται στους ιστούς ορισμένων ψαριών μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία, ακόμη και σε μικρές ποσότητες.

Αντίθετα με ό,τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, ο κίνδυνος δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι. Οι τοξίνες αυτές δεν αλλοιώνουν το χρώμα, τη μυρωδιά ή τη γεύση του κρέατος, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευσή τους. Το BBC Science Focus Magazine σημειώνει ότι οι κίνδυνοι διαφέρουν ανάλογα με το είδος του ψαριού και τη διατροφή του, η οποία επηρεάζεται συχνά από άλγη, βακτήρια ή φυτοπλαγκτόν.

Ο «φονικός» ταραξίας

Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι το ψάρι-σφουγγαράκι, ή φουγκού, που καταναλώνεται στην Ιαπωνία. Το ψάρι αυτό περιέχει τετροδοτοξίνη, μια νευροτοξίνη που θεωρείται εκατό φορές πιο θανατηφόρα από το κυάνιο. Όταν εισέλθει στον οργανισμό, μπλοκάρει τη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων, προκαλώντας παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια μέσα σε λίγα λεπτά.

Η σοβαρότητα της δηλητηρίασης είναι τέτοια που στην Ιαπωνία μόνο εκπαιδευμένοι και επίσημα αδειοδοτημένοι σεφ επιτρέπεται να προετοιμάζουν αυτό το πιάτο. Στόχος είναι η μείωση των κινδύνων θανατηφόρων ατυχημάτων, καθώς δεν υπάρχει αποτελεσματική αντίδοτο για την τετροδοτοξίνη.

Ψάρια που προκαλούν ψευδαισθήσεις

Οι κίνδυνοι δεν είναι πάντα θανατηφόροι, αλλά μπορούν να είναι εξίσου ανησυχητικοί. Το σαλέμα, κοινό στη Μεσόγειο και τον ανατολικό Ατλαντικό, μπορεί να προκαλέσει οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις παρόμοιες με τις επιδράσεις του LSD. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως ιχθυοαλυλεϊνοτοξικισμός, συνδέεται με τοξίνες που παράγονται από άλγη που καταναλώνουν τα ψάρια σε ορισμένες περιόδους του έτους.

Για αυτόν τον λόγο, το είδος έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «ονειροψάρι» σε κάποιες περιοχές, καθώς η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ψυχεδελικές εμπειρίες.

Η σιωπηλή απειλή των ψαριών υφάλων

Ένας ακόμα αυξανόμενος κίνδυνος είναι η σιγουατοξίνη, που βρίσκεται σε ψάρια υφάλων όπως ο μπαρακούντα, η γκρούπερ, το λούτσο και ο χταπόδι-ελίας. Η τοξίνη αυτή συσσωρεύεται στους ιστούς και, όταν καταναλωθεί, μπορεί να προκαλέσει πεπτικά και νευρολογικά συμπτώματα μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Με την παγκόσμια υπερθέρμανση και την υποβάθμιση των κοραλλιογενών υφάλων, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η παρουσία της τοξίνης μπορεί να αυξηθεί, καθιστώντας τα ψάρια υφάλων όλο και πιο επικίνδυνα σε ορισμένες περιοχές.

Βαρέα μέταλλα και μεγάλα ψάρια

Εκτός από τις φυσικές τοξίνες, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν και κινδύνους από βαρέα μέταλλα. Ο υδράργυρος, για παράδειγμα, συσσωρεύεται σε μεγαλύτερα είδη όπως το ξιφία, οι καρχαρίες και ο βασιλικός σκουμπρί. Η συχνή κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει νευρολογικές βλάβες, προβλήματα στα νεφρά και να επηρεάσει την ανάπτυξη των παιδιών και των εγκύων.

Μελέτες που επικαλείται το BBC επιβεβαιώνουν ότι η μακροχρόνια έκθεση στον υδράργυρο συνδέεται με αλλαγές στο νευρικό σύστημα και αυξημένο μακροχρόνιο κίνδυνο για την υγεία.

Προφυλάξεις για τους καταναλωτές

Για να μειωθούν οι κίνδυνοι, οι ειδικοί που αναφέρει το Infobae προτείνουν την εναλλαγή στην κατανάλωση διαφορετικών ψαριών, την προτίμηση μικρότερων ειδών και την τήρηση των τοπικών προειδοποιήσεων υγείας. Η διασφάλιση της προέλευσης του ψαριού και η αποφυγή καταναλώσεων μέρους όπως το συκώτι, το κεφάλι και τα έντερα των θηρευτικών ειδών είναι επίσης μέτρα πρόληψης.

Παρά τους κινδύνους, τα περισσότερα ψάρια παραμένουν ασφαλή και ωφέλιμα για την υγεία. Το κλειδί είναι η κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με ορισμένα είδη και η υιοθέτηση συνειδητών καταναλωτικών συνηθειών, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις.