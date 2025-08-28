Όχι όλα είναι «καλά»: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια στον κόσμο για κατανάλωση

Τα τοξικά ψάρια μπορεί να περιέχουν δηλητήρια ικανά να προκαλέσουν τα πάντα, από ψευδαισθήσεις μέχρι θανατηφόρα δηλητηρίαση σε όσους τα καταναλώσουν

Newsbomb

Όχι όλα είναι «καλά»: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια στον κόσμο για κατανάλωση
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ορισμένα είδη ψαριών κρύβουν αόρατους κινδύνους που μπορεί να κυμαίνονται από ήπια πεπτική δυσφορία έως σοβαρή ή ακόμη και θανατηφόρα δηλητηρίαση.

Σύμφωνα με το αργεντίνικο portal Infobae, ένα από τα πιο πολυσύχναστα στην Λατινική Αμερική, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι φυσικές τοξίνες που συσσωρεύονται στους ιστούς ορισμένων ψαριών μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία, ακόμη και σε μικρές ποσότητες.

Αντίθετα με ό,τι πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, ο κίνδυνος δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι. Οι τοξίνες αυτές δεν αλλοιώνουν το χρώμα, τη μυρωδιά ή τη γεύση του κρέατος, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευσή τους. Το BBC Science Focus Magazine σημειώνει ότι οι κίνδυνοι διαφέρουν ανάλογα με το είδος του ψαριού και τη διατροφή του, η οποία επηρεάζεται συχνά από άλγη, βακτήρια ή φυτοπλαγκτόν.

Ο «φονικός» ταραξίας

Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι το ψάρι-σφουγγαράκι, ή φουγκού, που καταναλώνεται στην Ιαπωνία. Το ψάρι αυτό περιέχει τετροδοτοξίνη, μια νευροτοξίνη που θεωρείται εκατό φορές πιο θανατηφόρα από το κυάνιο. Όταν εισέλθει στον οργανισμό, μπλοκάρει τη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων, προκαλώντας παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια μέσα σε λίγα λεπτά.

Η σοβαρότητα της δηλητηρίασης είναι τέτοια που στην Ιαπωνία μόνο εκπαιδευμένοι και επίσημα αδειοδοτημένοι σεφ επιτρέπεται να προετοιμάζουν αυτό το πιάτο. Στόχος είναι η μείωση των κινδύνων θανατηφόρων ατυχημάτων, καθώς δεν υπάρχει αποτελεσματική αντίδοτο για την τετροδοτοξίνη.

Ψάρια που προκαλούν ψευδαισθήσεις

Οι κίνδυνοι δεν είναι πάντα θανατηφόροι, αλλά μπορούν να είναι εξίσου ανησυχητικοί. Το σαλέμα, κοινό στη Μεσόγειο και τον ανατολικό Ατλαντικό, μπορεί να προκαλέσει οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις παρόμοιες με τις επιδράσεις του LSD. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως ιχθυοαλυλεϊνοτοξικισμός, συνδέεται με τοξίνες που παράγονται από άλγη που καταναλώνουν τα ψάρια σε ορισμένες περιόδους του έτους.

Για αυτόν τον λόγο, το είδος έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «ονειροψάρι» σε κάποιες περιοχές, καθώς η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες ψυχεδελικές εμπειρίες.

Η σιωπηλή απειλή των ψαριών υφάλων

Ένας ακόμα αυξανόμενος κίνδυνος είναι η σιγουατοξίνη, που βρίσκεται σε ψάρια υφάλων όπως ο μπαρακούντα, η γκρούπερ, το λούτσο και ο χταπόδι-ελίας. Η τοξίνη αυτή συσσωρεύεται στους ιστούς και, όταν καταναλωθεί, μπορεί να προκαλέσει πεπτικά και νευρολογικά συμπτώματα μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Με την παγκόσμια υπερθέρμανση και την υποβάθμιση των κοραλλιογενών υφάλων, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η παρουσία της τοξίνης μπορεί να αυξηθεί, καθιστώντας τα ψάρια υφάλων όλο και πιο επικίνδυνα σε ορισμένες περιοχές.

Βαρέα μέταλλα και μεγάλα ψάρια

Εκτός από τις φυσικές τοξίνες, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν και κινδύνους από βαρέα μέταλλα. Ο υδράργυρος, για παράδειγμα, συσσωρεύεται σε μεγαλύτερα είδη όπως το ξιφία, οι καρχαρίες και ο βασιλικός σκουμπρί. Η συχνή κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει νευρολογικές βλάβες, προβλήματα στα νεφρά και να επηρεάσει την ανάπτυξη των παιδιών και των εγκύων.

Μελέτες που επικαλείται το BBC επιβεβαιώνουν ότι η μακροχρόνια έκθεση στον υδράργυρο συνδέεται με αλλαγές στο νευρικό σύστημα και αυξημένο μακροχρόνιο κίνδυνο για την υγεία.

Προφυλάξεις για τους καταναλωτές

Για να μειωθούν οι κίνδυνοι, οι ειδικοί που αναφέρει το Infobae προτείνουν την εναλλαγή στην κατανάλωση διαφορετικών ψαριών, την προτίμηση μικρότερων ειδών και την τήρηση των τοπικών προειδοποιήσεων υγείας. Η διασφάλιση της προέλευσης του ψαριού και η αποφυγή καταναλώσεων μέρους όπως το συκώτι, το κεφάλι και τα έντερα των θηρευτικών ειδών είναι επίσης μέτρα πρόληψης.

Παρά τους κινδύνους, τα περισσότερα ψάρια παραμένουν ασφαλή και ωφέλιμα για την υγεία. Το κλειδί είναι η κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με ορισμένα είδη και η υιοθέτηση συνειδητών καταναλωτικών συνηθειών, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Σώθηκε 74χρονος που έπεσε στη θάλασσα - Άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού

16:25LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Ερντογάν - «Έτοιμη να συμβάλλει» στη μεταπολεμική ασφάλεια η Τουρκία

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 12 άτομα για ρευματοκλοπή

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 85χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό - Αστυνομικοί βούτηξαν και τον έσωσαν - Δείτε βίντεο

16:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο - Τι θα προσφέρει στους καταναλωτές

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: Προσωρινά κρατούμενος ο 76χρονος για τη δολοφονία 72χρονου

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στρίπερ κατήγγειλε 26χρονο Αλβανό για βιασμό στο Φαληράκι

15:53WHAT THE FACT

Όχι όλα είναι «καλά»: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια στον κόσμο για κατανάλωση

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «300 εκατ. ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις στη Μακεδονία»

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Φλόιντ Λεβίν - Έπαιζε σε «Baywatch» και «The Hangover»

15:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποκάλυψη Αταμάν για Γκριγκόνις - «Θα ξεκινήσει προπονήσεις σε δύο εβδομάδες»

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Δύο εστίες φωτιάς τώρα στη Μεσσηνία σε Μελιγαλά και Πετρίτσι: Επιχειρούν εναερία μέσα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική εταιρεία προκαλεί την οργή με νέο κανόνα για plus size επιβάτες

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σε 6 ερωταπαντήσεις

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Οργισμένο πλήθος πετροβόλησε και προπηλάκισε τον πρόεδρο Μίλει κατά την διάρκεια προεκλογικής περιοδέιας

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αν δώσουμε 13ο μισθό δεν έχουμε περιθώρια να δώσουμε τίποτε άλλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

16:25LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δύο χωριά βυθισμένα στο πένθος από τον θάνατο των δύο 16χρονων στο φρικτό τροχαίο - Ψάχνουν γιατί το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Δαπανούμε 36 δισ. προς όφελος των πολιτών, σας κοιτάμε στα μάτια και λέμε, τα είπαμε και τα κάναμε»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

15:53WHAT THE FACT

Όχι όλα είναι «καλά»: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια στον κόσμο για κατανάλωση

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού πίσω από τη φωτιά στη Σαλαμίνα

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγριας καβγάς σε παραλία του Πηλίου λόγω... γυμνισμού - Τρεις συλλήψεις

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στρίπερ κατήγγειλε 26χρονο Αλβανό για βιασμό στο Φαληράκι

13:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Ελλάδα: Έκρηξη αριστούχων στα σχολεία - «Καμπανάκι» για την υπερβαθμολόγηση - Ένας στους τέσσερις μαθητές με άριστα

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Δύο εστίες φωτιάς τώρα στη Μεσσηνία σε Μελιγαλά και Πετρίτσι: Επιχειρούν εναερία μέσα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται καύσωνας εξπρές με 40άρια αρχές Σεπτεμβρίου - Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αν δώσουμε 13ο μισθό δεν έχουμε περιθώρια να δώσουμε τίποτε άλλο

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο Ελληνοαμερικανός γιατρός, Δημήτρης Δασκαλάκης, από τα CDC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ