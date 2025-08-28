Γιατί η Gen Z βάζει πάγο στην μπύρα: Trend, challenge ή νέα μόδα;

Οι λάτρεις της μπύρας μπορεί να έχουν μια ψυχρή αντίδραση στην τάση της «hail ale» (μπύρας «χαλάζι»), όπου το ποτό καταναλώνεται μαζί με πάγο, αλλά οι πιο ανοιχτόμυαλοι βλέπουν θερμά την νέα τάση που έχει κατακλύσει το TikTok.

Η Gen Z φαίνεται να έχει μονοπωλήσει την αγορά των περίεργων τάσεων στο φαγητό, από το ξηρό γιαούρτι μέχρι τις Kit-Kat με κέτσαπ. Τώρα, οι γαστρονομικά εκκεντρικοί zoomers διχάζουν το κοινό στα social media με ένα άλλο ταμπού — βάζοντας πάγο στη μπύρα.

Μια γρήγορη αναζήτηση στο TikTok εμφανίζει δεκάδες βίντεο με «πειραματιστές» που σερβίρουν όλα τα είδη μπύρας με πάγο.

1 στους 3 βάζει πάγο στην μπύρα

«Αυτός είναι ο πιο αναζωογονητικός τρόπος για να πιεις μια μπύρα», έγραψε ενθουσιασμένη η TikToker @IsabelaEats στη λεζάντα ενός από τα viral tutorial.

Παράλληλα, το 20% των ερωτηθέντων κάτω των 35 ετών δήλωσαν ότι θεωρούν «δροσιστική» την ιδέα της προσθήκης πάγου στη μπύρα και το κρασί.

Σε αυτό, η foodfluencer ρίχνει μερικά παγάκια σε μια chelada, ένα μεξικάνικο κοκτέιλ από lager και χυμό λάιμ που σερβίρεται σε ποτήρι με άκρη πασπαλισμένη με αλάτι.

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η LG Electronics σε 2.000 Βρετανούς σχετικά με τις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ τους και διαπίστωσε ότι σχεδόν ένας στους τρεις ηλικίας 18 έως 35 ετών παραδέχτηκε ότι βάζει πάγο στη μπύρα, σύμφωνα με το Daily Mail.

«Απλά πίνεις νερό»

Η πρακτική έτυχε ψυχρής υποδοχής από πολλούς λάτρεις της μπύρας, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν τη μέθοδο, σημειώνοντας ότι δεν είναι ασυνήθιστο κοκτέιλ σε θερμότερα κλίματα, όπως η Κόστα Ρίκα και το Βιετνάμ, σύμφωνα με ορισμένους χρήστες του TikTok.

«Όχι πάγο, παρακαλώ», έγραψε ένας σχολιαστής κάτω από το βίντεο με την παγωμένη chelada, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Βάλε το ποτήρι στην κατάψυξη και δεν θα χρειαστείς πάγο».

«Παρακαλώ, μην βάζετε πάγο στις μπύρες», παρακάλεσε ένας άλλος λάτρης της μπύρας κάτω από ένα βίντεο με μια σερβιτόρα που σερβίρει σε έναν άνδρα τη λεγόμενη «hail ale» σε ένα γκολφ κλαμπ.

Άλλοι ισχυρίστηκαν ότι αυτή η πρακτική αραιώνει το ποτό. «Είναι ηλίθιο, ο πάγος λιώνει τόσο γρήγορα και απλά πίνεις νερό», σχολίασε ένας χρήστης κάτω από ένα βίντεο ενός zoomer που απολαμβάνει το παγωμένο ποτό στην Ταϊλάνδη.

Παραδόξως, παρά τη δημοτικότητά της, πολλοί εξακολουθούν να αποδοκιμάζουν αυτή την πρακτική, η οποία θεωρείται ταμπού στις περισσότερες χώρες όπου καταναλώνεται μπύρα, από τη Γερμανία έως τις ΗΠΑ.

Ακόμη και ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ της Νέας Υόρκης, David Chang, ενέκρινε το ασυνήθιστο συστατικό τόσο στην μπύρα όσο και στο κρασί.

Σε ένα επεισόδιο του 2023 του ομώνυμου podcast του, ο Momofuku maverick χαρακτήρισε τα παγωμένα αλκοολούχα ποτά «ιδιαίτερα γευστικά» και είπε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο τα αποφεύγουμε είναι λόγω «γαστρονομικού σνομπισμού».

«Πιείτε το ως ποτό, όχι ως πολιτιστικό αντικείμενο», δήλωσε ο σεφ.

