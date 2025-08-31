Βουλωμένος νεροχύτης: Τι να χρησιμοποιήσετε για να μην χρειαστείτε υδραυλικό

Ένας βουλωμένος νεροχύτης αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα σε κάθε σπίτι. Τα λίπη, τα υπολείμματα τροφών και τα μαλλιά είναι οι βασικοί «ένοχοι» που προκαλούν απόφραξη, δημιουργώντας έντονη ταλαιπωρία.

Ωστόσο, υπάρχουν απλές και οικονομικές λύσεις που μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα, χωρίς να χρειαστείτε επαγγελματική βοήθεια.

Μαγειρική σόδα και ξύδι

Η πιο διαδεδομένη φυσική μέθοδος. Ρίξτε δύο κουταλιές μαγειρική σόδα στην αποχέτευση και στη συνέχεια ένα φλιτζάνι λευκό ξύδι. Αφήστε το μείγμα να δράσει για πέντε λεπτά και έπειτα ξεπλύνετε με βραστό νερό. Η αντίδραση διασπά λίπη και σαπουνόνερα, καθαρίζοντας τους σωλήνες.

Σκόνη πλυσίματος

Μια εξίσου αποτελεσματική λύση είναι η σκόνη πλυσίματος. Βάλτε δύο κουταλιές σκόνη στην αποχέτευση και προσθέστε βραστό νερό. Η θερμότητα ενεργοποιεί τη σκόνη, διαλύοντας λιπαρές επικαθήσεις, ιδανικά όσες προέρχονται από μαγειρικά έλαια.

Alka-Seltzer και ξύδι

Για ελαφριά βουλώματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο ταμπλέτες Alka-Seltzer και ένα φλιτζάνι ξύδι. Το μείγμα «φουσκώνει», απομακρύνει την πλάκα και σε λίγα λεπτά ο νεροχύτης ξεβουλώνει. Στο τέλος, ξεπλύνετε με καυτό νερό.

Βραστό νερό

Η πιο απλή μέθοδος είναι το βραστό νερό. Ρίξτε το απευθείας στην αποχέτευση και θα λιώσει το λίπος που έχει συγκεντρωθεί. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή σε πλαστικούς νεροχύτες, ώστε να μην καταστραφεί το υλικό.

Πρόληψη: η καλύτερη λύση

Για να αποφύγετε τις συνεχείς αποφράξεις, η καλύτερη λύση είναι να μη ρίχνετε λίπη, υπολείμματα τροφών ή άλλα στερεά στην αποχέτευση. Ιδανικά, στο νεροχύτη πρέπει να καταλήγουν μόνο νερό και υγρά, ώστε οι σωλήνες να παραμένουν καθαροί και λειτουργικοί.

