Γιατί τα περισσότερα καράβια βάφονται άσπρα και όχι άλλο χρώμα;

Όταν ταξιδεύεις με πλοίο, είναι βέβαιο πως θα παρατηρήσεις ότι το χρώμα του είναι λευκό.

Η εικόνα του άσπρου καραβιού φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις μοναδικές, κυρίως από την περίοδο του καλοκαιριού.

Όμως, αυτή η επιλογή δεν είναι τυχαία. Πίσω από το χρώμα κρύβεται η πρακτικότητα, η οικονομία, η ασφάλεια αλλά και η… ψυχολογία.

Αρχικά, το λευκό αντανακλά το φως του ήλιου και δεν αφήνει το εσωτερικό του πλοίου να ζεσταθεί υπερβολικά. Αυτό σημαίνει πιο δροσερά δωμάτια, μικρότερη ανάγκη για συνεχή χρήση κλιματισμού και περισσότερη άνεση για τους ταξιδιώτες.

Το πλήρωμα γνωρίζει ότι μία τέτοια επιλογή διευκολύνει την καθημερινότητα όλων των εργαζόμενων, ειδικά όταν το πλοίο διασχίζει περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια.

Ακόμη, το άσπρο χρώμα καθιστά ευκολότερο τον εντοπισμό υπολειμμάτων, σκουριάς ή διαρροών. Οι μηχανικοί και τα συνεργεία συντήρησης, επομένως, βλέπουν αμέσως τα σημεία που χρειάζονται φροντίδα.

Πιθανό σκούρο χρώμα θα μπορούσε να κρύψει τέτοιες λεπτομέρειες, αυξάνοντας τον κίνδυνο προβλημάτων.

Φυσικά, δεν είναι μόνο θέμα πρακτικότητας, αλλά και ψυχολογίας. Το λευκό συνδέεται με την καθαρότητα, την ασφάλεια και την πολυτέλεια.

Οι επιβάτες νιώθουν πιο άνετα και πιο «καλοκαιρινά» σε ένα άσπρο πλοίο, αφού η εικόνα του ταιριάζει απόλυτα με το γαλάζιο της θάλασσας και το χρυσό του ήλιου.