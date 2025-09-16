Πού δεν πρέπει να κρεμάτε τον καθρέφτη στο σπίτι - Σαφείς κανόνες για πλούτο και ευτυχία

Η φιλοσοφία του Φενγκ Σούι είναι σαφής για ποια μέρη πρέπει να αποφεύγονται και ποια είναι τα καταλληλότερα

Πού δεν πρέπει να κρεμάτε τον καθρέφτη στο σπίτι - Σαφείς κανόνες για πλούτο και ευτυχία

Kαθρέφτης σε σχήμα καρδιάς 

AP/Chuck Burton
Οι καθρέφτες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σπιτιού και έχουν τη δύναμη να μαγνητίζουν.

Για κάποιους η σημασία του είναι καθαρά πρακτική, άλλοι όμως επενδύουν βαθύτερα και συγκεκριμένα στη φιλοσοφία του Φενγκ Σούι.

Σύμφωνα με αυτήν, ο καθρέφτης είναι καταλύτης για την ενέργεια, επηρεάζει τη ροή της ζωτικής δύναμης στο διαμέρισμά μας, φέρνει αρμονία, αφθονία και φως - τότε είναι που τον τοποθετούμε σωστά. Αλλά κάθε λάθος μπορεί επίσης να γυρίσει μπούμερανγκ.

Ευτυχία για την οικογένεια;

Πότε ο καθρέφτης μετατρέπεται σε ευλογία για όλη την οικογένεια και πότε γίνεται καταστροφέας της οικιακής ευτυχίας; Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, ο καθρέφτης διπλασιάζει όλα όσα αντανακλώνται σε αυτόν. Από αυτή την άποψη, είναι περισσότερο από σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να το τοποθετούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζονται σε αυτόν δυσάρεστα πράγματα. Οι ασκούμενοι του Φενγκ Σούι αντιλαμβάνονται έναν σωστά τοποθετημένο καθρέφτη ως μια πύλη που καλωσορίζει τη θετική και εκτρέπει την αρνητική ενέργεια.

Το τέλειο μέρος για καθρέφτη

Ποια μέρη είναι ιδανικά για τον καθρέφτη; Για παράδειγμα, μπορούμε να το κρεμάσουμε σε στενούς και μικρούς χώρους, όπως διαδρόμους, ή καμαρίνια σε μικρά διαμερίσματα. Ο χώρος μεγεθύνεται οπτικά, γεγονός που εξαλείφει επίσης την αίσθηση της στενότητας κάθε φορά που μπαίνετε. Η ομαλή ροή της ενέργειας θα εξασφαλίσει στη συνέχεια την ευχάριστη αίσθηση που τόσο λαχταρούμε.

Διπλασιάστε τον πλούτο

Για να απολαύσετε πλήρως την αίσθηση της αφθονίας, κρεμάστε έναν καθρέφτη στον τοίχο της τραπεζαρίας ή της κουζίνας, ώστε να αντανακλά την τραπεζαρία. Μια τέτοια άποψη φέρνει ικανοποίηση και, όπως λέει η παλιά θεωρία, πολλαπλασιάζει επίσης τον πλούτο του σπιτιού.

Όμορφη θέα σε διπλή έκδοση

Ακριβώς όπως στον διάδρομο ή στην τραπεζαρία, μπορούμε επίσης να τοποθετήσουμε τον καθρέφτη οπουδήποτε θα αντανακλά όμορφη θέα ή ευχάριστες σκηνές από το σπίτι μας. Μπορεί να είναι μια γωνιά λουλουδιών, ένα όμορφο βάζο, ένα έργο τέχνης ή ακόμα και μια θέα στη φύση από το παράθυρο. Περισσότερες τέτοιες απόψεις θα πολλαπλασιάσουν την ηρεμία και την ησυχία του σπιτιού.

Τα ακατάλληλα μέρη - Οι σαφείς κανόνες του Φενγκ Σούι

Ακριβώς όπως ένας καθρέφτης μπορεί να είναι ευεργετικός, μπορεί επίσης να είναι επιβλαβής, να φέρει ανησυχία και δυσαρμονία. Ένα από τα απαγορευμένα μέρη βρίσκεται στον τοίχο απέναντι από το κρεβάτι. Λέγεται ότι μια τέτοια τοποθέτηση διαταράσσει τον ξεκούραστο ύπνο, μπορεί να φέρει ακόμη και εφιάλτες και φέρνει ανεπιθύμητη ενέργεια στην κρεβατοκάμαρα. Ομοίως, δεν πρέπει να κρέμεται στην εξώπορτα, όπου θα μπορούσε να στείλει αμέσως πίσω όλη τη θετική ενέργεια που προσπαθεί να μπει στο διαμέρισμα.

Αν και μπορεί να αγαπάμε τη φωτιά ενός κεριού ή ακόμα και ενός τζακιού που τρεμοπαίζει, δεν πρέπει να κρεμάμε έναν καθρέφτη στην κουζίνα για να αντανακλάται η σόμπα σε αυτόν. Αν και είναι κυριολεκτικά η καρδιά του σπιτιού για πολλούς, η πολλαπλασιασμένη ενέργεια της φωτιάς μπορεί να οδηγήσει σε ανησυχία και ακόμη πιο συχνούς καβγάδες στην οικογένεια. Ομοίως, βεβαιωθείτε ότι ακόμη και ένας όμορφος καθρέφτης δεν αντανακλά ένα χάος, μια ανοιχτή τουαλέτα, μη σιδερωμένα ρούχα και άλλες ματιές που μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστα συναισθήματα.

Να θυμάστε την αρχική ιδέα ότι ο καθρέφτης πολλαπλασιάζει όλα όσα αντανακλώνται σε αυτόν.

