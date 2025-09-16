Μακαρόνια με κιμά: Οι Ιταλοί βάζουν…βέτο για το πώς τρώγονται σωστά  

Η Ιταλία είναι η χώρα που παραδοσιακά δεν σερβίρει σπαγγέτι με κιμά

Τα μακαρόνια με κιμά είναι από τα πιο αγαπημένα πιάτα στην ελληνική κουζίνα, ωστόσο όταν μιλάμε για μακαρόνια ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος είναι στους Ιταλούς, οι οποίοι μάλιστα έχουν ενστάσεις για το πώς πρέπει να τρώγονται.

Η Ιταλία είναι η χώρα που παραδοσιακά δεν σερβίρει σπαγγέτι με κιμά. Με τη μορφή τουλάχιστον που έχουμε μάθει εμείς στην Ελλάδα το πιάτο. Οι Ιταλοί θεωρούν αυτά τα πιάτα μη αυθεντικά, καθώς η παραδοσιακή ιταλική σάλτσα μπολονέζ σερβίρεται με ταλιατέλες.

Ως… αυθεντίες στο είδος οι Ιταλοί λένε όχι στο συνδυασμό σπαγγέτι με σάλτσα κρέατος (κιμά) όπως η μπολονέζ ή με κεφτεδάκια.

Η ιταλική παράδοση ορίζει ότι η σάλτσα μπολονέζ σερβίρεται παραδοσιακά με ταλιατέλες στην πόλη της Μπολόνια, από όπου προήλθε, κι όχι με σπαγγέτι.

Η Ιταλική Ακαδημία Μαγειρικής έχει μια επίσημη συνταγή για το ragù alla bolognese που καθορίζει συστατικά όπως κιμά, πανσέτα, λαχανικά, πουρέ ντομάτας, ζωμό κρέατος, κρασί και γάλα.

Τονίζεται ότι αυτή η παραδοσιακή σάλτσα κρέατος προορίζεται για φρέσκα, σπιτικά ζυμαρικά, όπως ταλιατέλες, και όχι για σπαγγέτι.

