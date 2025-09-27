Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αργεντινή, όταν ένας 22χρονος άνδρας εμφανίστηκε στην ίδια του την κηδεία, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους άφωνους, καθώς φώναξε: «Είμαι ζωντανός!».

Ο νεαρός είχε εξαφανιστεί για αρκετές ημέρες, μετά από μαραθώνιο κατανάλωσης αλκοόλ. Η μητέρα του τον είχε δηλώσει νεκρό στην αστυνομία, πιστεύοντας ότι εκείνος ήταν το θύμα ενός τροχαίου, όταν ένας άλλος άνδρας παρασύρθηκε από φορτηγό που μετέφερε ζαχαροκάλαμο. Παρά το γεγονός ότι αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν την υπόθεση ανθρωποκτονία από αμέλεια και διέταξαν νεκροψία.

Η μητέρα αναγνώρισε τη σορό από τα ρούχα και κάποια χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να παραδοθεί στην οικογένεια και να οργανωθεί η αγρυπνία. Όμως ο «νεκρός» εμφανίστηκε αιφνιδίως ζωντανός, αποκαλύπτοντας ότι βρισκόταν σε πολυήμερο μεθύσι στο Alderetes, βόρεια της Κόρδοβα.

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη, με συγγενείς και αστυνομικούς να αναρωτιούνται ποιος βρισκόταν τελικά στο φέρετρο. Η σορός μεταφέρθηκε εκ νέου στο νεκροτομείο και αργότερα ταυτοποιήθηκε ως εκείνη του 28χρονου Μαξιμιλιάνο Ενρίκε Ακόστα από την πόλη Delfín Gallo.

Η οικογένεια Ακόστα κατήγγειλε σοβαρά λάθη από τις αρχές. «Όλα έγιναν λάθος από την αρχή. Μας παρέδωσαν το σώμα χωρίς σωστή αναγνώριση, με έτρεχαν δύο φορές στο νεκροτομείο. Δεν έπρεπε να περάσουμε όλο αυτό μετά από όσα υποφέραμε», δήλωσε ο αδελφός του, Ερνάν.

Η σορός παραδόθηκε τελικά στην οικογένεια και η κηδεία έγινε την Τρίτη στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Το Γραφείο του Δημόσιου Κατήγορου της Αργεντινής ανακοίνωσε εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί πώς συνέβησαν τα αλλεπάλληλα λάθη.