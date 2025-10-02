Αντίο 25η Δεκέμβρη: Ποια χώρα ξεκίνησε από τώρα τους εορτασμούς για τα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι από τις πιο αγαπημένες γιορτές του χρόνου, συνδεδεμένα με παραδόσεις, οικογενειακές στιγμές και γιορτινή ατμόσφαιρα που γεμίζει τους δρόμους με χρώματα και μουσική.

Αν και η επίσημη ημερομηνία είναι ο Δεκέμβριος, σε ορισμένες χώρες το πνεύμα των γιορτών φτάνει νωρίτερα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Βενεζουέλα, όπου η κυβέρνηση αποφάσισε να φέρει τα Χριστούγεννα δύο μήνες μπροστά.

Ο Μαδούρο φέρνει τα Χριστούγεννα στον Οκτώβριο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε ότι οι εορτασμοί ξεκίνησαν επίσημα από την 1η Οκτωβρίου, παρατείνοντάς τους για τρεις μήνες. Η απόφαση, που επαναλαμβάνει αντίστοιχο μέτρο του 2024, ανακοινώθηκε σε τηλεοπτικό πρόγραμμα που μεταδόθηκε από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, σύμφωνα με το Executive Digest, μέσο που ειδικεύεται σε οικονομικές ειδήσεις.

Ο Μαδούρο δήλωσε ότι το 2025 ήταν «μια καλή χρονιά» και μίλησε για «πρόοδο» της χώρας, τονίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, «ο λαός κατάφερε να σηκωθεί, να ξαναχτίσει και να αναγεννηθεί». Δικαιολογώντας την επιλογή του, υπογράμμισε ότι στόχος είναι «η υπεράσπιση του δικαιώματος στη χαρά και την ευτυχία», διαβεβαιώνοντας πως «κανείς δεν θα στερήσει αυτό το δικαίωμα από τον λαό».

Μια πολιτική παράδοση που επαναλαμβάνεται

Όπως ανέφερε, η εορταστική περίοδος θα συνοδευτεί από εμπόριο, πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακή μουσική και τοπικά εδέσματα, όπως οι γνωστές “hallacas”. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2013, ο Μαδούρο έχει αρκετές φορές επισπεύσει την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, καθιστώντας αυτήν την πρακτική συνηθισμένη στη χώρα.

Η αντίδραση της Εκκλησίας

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Βενεζουέλας είχε επικρίνει πέρυσι την επιλογή αυτή, αντιδρώντας στη χρήση των Χριστουγέννων για πολιτικούς σκοπούς. Σε ανακοίνωσή της, υπενθύμισε ότι «τα Χριστούγεννα είναι παγκόσμια γιορτή» και ότι «ο τρόπος και ο χρόνος του εορτασμού τους ανήκει στη δικαιοδοσία της εκκλησιαστικής αρχής».

Οι αντιδράσεις της αγοράς

Η οικονομική επίδραση της περσινής πρόωρης έναρξης ήταν ανάμεικτη. Πολλοί έμποροι δήλωσαν χαμηλές πωλήσεις μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, επικαλούμενοι έλλειψη ρευστότητας στα νοικοκυριά. Άλλοι όμως αναγνώρισαν αύξηση της ζήτησης, κυρίως στα τρόφιμα, τα οποία θεωρούνται προτεραιότητα.

Σούπερ μάρκετ ανοιχτά όλο το 24ωρο

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο Καράκας αποφάσισαν να λειτουργούν ορισμένα καταστήματα όλο το 24ωρο, ακόμη και ανήμερα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τα έσοδα και να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών.

Η παράδοση της πρόωρης έναρξης των γιορτών δείχνει να έχει παγιωθεί στη Βενεζουέλα, προκαλώντας συζητήσεις τόσο για τα πολιτικά της κίνητρα όσο και για τις κοινωνικές και οικονομικές της συνέπειες