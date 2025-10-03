Σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 3 Οκτωβρίου

Σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 3 Οκτωβρίου.

  • 1922 - Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος Κυδωνιών μετά από βασανισμούς, σφαγιάζεται μαζί με δεκάδες άλλους Έλληνες Μικρασιάτες ιερείς και κατοίκους στο Αϊβαλί (Κυδωνιές) της Μικράς Ασίας από τον κεμαλικό στρατό.
  • 1932 - Το Ιράκ αποκτά την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • 2001Πεθαίνει ο Κώστας Χατζηχρήστος. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους κωμικούς ηθοποιούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
  • 2002 - Σε ισόβια μετατρέπεται η θανατική ποινή του Κούρδου ηγέτη Αμπντουλά Οτσαλάν, με απόφαση τουρκικού δικαστηρίου.

