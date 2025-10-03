Σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 3 Οκτωβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 3 Οκτωβρίου.
- 1922 - Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος Κυδωνιών μετά από βασανισμούς, σφαγιάζεται μαζί με δεκάδες άλλους Έλληνες Μικρασιάτες ιερείς και κατοίκους στο Αϊβαλί (Κυδωνιές) της Μικράς Ασίας από τον κεμαλικό στρατό.
- 1932 - Το Ιράκ αποκτά την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο.
- 2001 – Πεθαίνει ο Κώστας Χατζηχρήστος. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους κωμικούς ηθοποιούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
- 2002 - Σε ισόβια μετατρέπεται η θανατική ποινή του Κούρδου ηγέτη Αμπντουλά Οτσαλάν, με απόφαση τουρκικού δικαστηρίου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου
01:54 ∙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΣΕΠ 5Κ/2025: «Τρέχουν»οι αιτήσεις για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ
01:08 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με νέα ρεκόρ απάντησε η Wall Street στο shutdown
00:28 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League: Υποχώρησε 12ος ο Παναθηναϊκός, στην 28η θέση ο ΠΑΟΚ
23:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1: Ανώμαλη προσγείωση στη Σλοβενία με... δήμιο Κοβάσεβιτς!
23:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Προηγήθηκε αλλά «παραδόθηκε» στην ανωτερότητα των Ισπανών
19:24 ∙ WHAT THE FACT
Ποτέ μην κάνετε ανάληψη αν παρατηρήσετε αυτή τη λεπτομέρεια σε ένα ΑΤΜ
22:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ