Σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου.
- 1910 – Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας.
- 1912 – Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ελασσόνα και τη Δεσκάτη.
- 1915 – Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι δυνάμεις της Αντάντ αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, για να ανοίξουν το Μακεδονικό μέτωπο κατά των Κεντρικών Δυνάμεων.
- 1955 – Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας.
- 2004 – Ομάδα αρχαιολόγων από τη Ιαπωνία και τη Μογγολία ανακοινώνουν την ανακάλυψη του παλατιού του Τζένγκις Χαν και του παρακείμενου τάφου του.
