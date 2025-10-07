Σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου.
- 1571 - Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Η Ιερή Ένωση (Ισπανία και Ιταλία) καταστρέφει τον οθωμανικό στόλο.
- 1933 - Ιδρύεται η Air France μετά από τη συγχώνευση πέντε γαλλικών αεροπορικών εταιριών.
- 1979 - Αεροσκάφος της ελβετικής εταιρείας Swissair συντρίβεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού, με 14 νεκρούς επί συνόλου 142 επιβατών. Σώθηκε το δωδεκαμελές πλήρωμα.
- 1996 - Αρχίζει να εκπέμπει το κανάλι Fox News.
- 2001 - Αρχίζει ο Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας ως αποτέλεσμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν ξεκινά με εναέριες επιθέσεις και μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος.
- 2006 - Η Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος και ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δολοφονείται στο ασανσέρ της πολυκατοικίας της στο κέντρο της Μόσχας.
