Σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου.

  • 1571 - Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Η Ιερή Ένωση (Ισπανία και Ιταλία) καταστρέφει τον οθωμανικό στόλο.
  • 1933 - Ιδρύεται η Air France μετά από τη συγχώνευση πέντε γαλλικών αεροπορικών εταιριών.
  • 1979 - Αεροσκάφος της ελβετικής εταιρείας Swissair συντρίβεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού, με 14 νεκρούς επί συνόλου 142 επιβατών. Σώθηκε το δωδεκαμελές πλήρωμα.
  • 1996 - Αρχίζει να εκπέμπει το κανάλι Fox News.
  • 2001 - Αρχίζει ο Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας ως αποτέλεσμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν ξεκινά με εναέριες επιθέσεις και μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος.
  • 2006 - Η Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος και ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δολοφονείται στο ασανσέρ της πολυκατοικίας της στο κέντρο της Μόσχας.

