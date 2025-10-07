Nέα εκδοχή για την τοποθεσία που βρίσκεται ο Κήπος της Εδέμ

Ο Αμερικανός χημικός μηχανικός Μαχμούντ Τζαβάιντ διατύπωσε μια τολμηρή υπόθεση σχετικά με την πραγματική τοποθεσία του Κήπου της Εδέμ.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πεποιθήσεις που συνδέουν τον βιβλικό Παράδεισο με το σύγχρονο Ιράκ, πιστεύει ότι ο Παράδεισος βρισκόταν στην Αφρική, στην περιοχή Μπαχίρ Νταρ της βορειοδυτικής Αιθιοπίας. Τα ευρήματά του δημοσιεύθηκαν στην Daily Mail.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, ένας ποταμός διερχόταν από την Εδέμ, διακλαδιζόμενος σε τέσσερις παραποτάμους: τον Γιών, τον Τίγρη, τον Ευφράτη και τον Φισών. Οι ιστορικοί και οι θεολόγοι παραδοσιακά συνδέουν αυτόν τον παράδεισο με τη Μεσοποταμία, όπου ρέουν ο Τίγρης και ο Ευφράτης. Ωστόσο, ο Τζαβάιντ ανέλυσε τα κείμενα της Βίβλου και του Κορανίου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η περιγραφή ταιριάζει καλύτερα στην εύφορη περιοχή γύρω από τη λίμνη Τάνα, από όπου πηγάζει ο Γαλάζιος Νείλος.

Ο ερευνητής σημειώνει ότι μια προσεκτική εξέταση των αναφορών σε ποτάμια, κήπους και τους πρώτους ανθρώπους επιτρέπει να θεωρηθεί η Αιθιοπία ως πιθανό σπίτι του Αδάμ και της Εύας. Το έργο του έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μεταξύ ιστορικών και βιβλικών αρχαιολόγων, αν και προς το παρόν παραμένει υποθετικό.