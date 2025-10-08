Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 8 Οκτωβρίου

Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

O Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

AP
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου.

  • 1827 - Στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου οι τρεις «Προστάτιδες Δυνάμεις της Ελλάδας» (Μεγάλες Δυνάμεις) καταστρέφουν τον Οθωμανικό στόλο.
  • 1912 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Μικρό άγημα του Ελληνικού Στόλου, υπό τον ταγματάρχη Ιουλιανό Κονταράτο, απελευθερώνει τη νήσο Λήμνο και υψώνει την Ελληνική Σημαία. Έτσι εξασφαλίζεται ο σπουδαιότατος λιμένας του Μούδρου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως ναυτική βάση σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.
  • 1582 - Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
  • 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η παραστρατιωτική ομάδα του Φριτς Σούμπερτ εκτελεί Έλληνες πολίτες στον Καλλικράτη Χανίων.
  • 1967 - Συλλαμβάνονται στη Βολιβία ο ηγέτης των ανταρτών Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και οι άντρες του.
  • 2001 - Ένα δικινητήριο Τσέσνα και ένα αεροσκάφος της Scandinavian Airlines System (SAS) συγκρούονται υπό πυκνή ομίχλη κατά τη διάρκεια απογείωσης από το Μιλάνο της Ιταλίας, με απολογισμό 118 νεκρούς.
  • 2005 - Σεισμός 7,6 Ρίχτερ χτυπά το Κασμίρ, με απολογισμό πάνω από 86.000 νεκρούς, 69.000 τραυματίες και 2.800.000 άστεγους.

