Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 8 Οκτωβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου.
- 1827 - Στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου οι τρεις «Προστάτιδες Δυνάμεις της Ελλάδας» (Μεγάλες Δυνάμεις) καταστρέφουν τον Οθωμανικό στόλο.
- 1912 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Μικρό άγημα του Ελληνικού Στόλου, υπό τον ταγματάρχη Ιουλιανό Κονταράτο, απελευθερώνει τη νήσο Λήμνο και υψώνει την Ελληνική Σημαία. Έτσι εξασφαλίζεται ο σπουδαιότατος λιμένας του Μούδρου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως ναυτική βάση σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.
- 1582 - Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
- 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η παραστρατιωτική ομάδα του Φριτς Σούμπερτ εκτελεί Έλληνες πολίτες στον Καλλικράτη Χανίων.
- 1967 - Συλλαμβάνονται στη Βολιβία ο ηγέτης των ανταρτών Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και οι άντρες του.
- 2001 - Ένα δικινητήριο Τσέσνα και ένα αεροσκάφος της Scandinavian Airlines System (SAS) συγκρούονται υπό πυκνή ομίχλη κατά τη διάρκεια απογείωσης από το Μιλάνο της Ιταλίας, με απολογισμό 118 νεκρούς.
- 2005 - Σεισμός 7,6 Ρίχτερ χτυπά το Κασμίρ, με απολογισμό πάνω από 86.000 νεκρούς, 69.000 τραυματίες και 2.800.000 άστεγους.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:00 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου
04:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αττική: Φωτιά σε οικία στον Βαρνάβα
03:32 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Όλες οι αργίες για το σχολικό έτος 2025 - 2026
03:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω
01:04 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
To shutdown φέρνει πιέσεις στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
23:45 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
20:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σταματάει την απεργία ο Πάνος Ρούτσι - Δεκτά όλα τα αιτήματα
19:29 ∙ LIFESTYLE
Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα
22:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια - Βίντεο
22:54 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η τιμή του χρυσού αυξάνεται λόγω FOMO - Ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια
02:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ