Σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 10 Οκτωβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 10 Οκτωβρίου.

  • 1582 - Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
  • 1780 - Τροπικός κυκλώνας στην Καραϊβική σκοτώνει πάνω από 22.000 άτομα.
  • 1993 - Στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ αναρριχάται στην εξουσία για 3η φορά στην ιστορία της χώρας, με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου.
    Στις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ έλαβε 46,88% και 170 έδρες, η ΝΔ 39,3% και 111 έδρες, η Πολιτική Άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά 4,87% και 10 έδρες, το ΚΚΕ 4,54% και 9 έδρες και ο Συνασπισμός 2,94% και καμία έδρα.
  • 1997 - Στο Μεξικό 400 άτομα σκοτώνονται από τον τυφώνα «Πολίν».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο «γραμμές» στον ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα και στη μέση η ψυχραιμία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αυτόματοι έλεγχοι για ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα - Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί η συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα να φέρει την ειρήνη στην Κύπρο; Ειδικός αναλυτής εξηγεί πώς δημιουργείται προηγούμενο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το πορτρέτο μιας χώρας σε πίεση: Άγχος, κατάθλιψη και ψυχοφάρμακα - Η ψυχική υγεία των Ελλήνων σε κίνδυνο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Βοήθεια, τι κάνεις;» – Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων και την επίθεση με μαχαίρι

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εθνικά θέματα ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης - «Κούρασε ο Τσίπρας», λένε από το Μαξίμου

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα και άνοδο της θερμοκρασίας η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο – Πότε αλλάζει ο καιρός και επιστρέφουν οι βροχές

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:26ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2025 Δ'/ΕΣΣΟ

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου

04:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

04:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου – Εκλέχθηκαν οι νέοι μητροπολίτες Κονίτσης και Κορίνθου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Κίεβο – Το ενεργειακό δίκτυο στο στόχαστρο των ρωσικών πληγμάτων

03:34ΕΡΓΑΣΙΑ

«Άνοιξαν» οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

03:08ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ περιμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης»: Ο πρόεδρος της Κνεσέτ προσκαλεί επίσημα τον Τραμπ να απευθυνθεί στο ισραηλινό κοινοβούλιο

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Εγιάλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Διαρροή εγγράφου αποκαλύπτει σχέδιο του Τραμπ για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα – Όλα τα βήματα

01:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το shutdown έκοψε τη φόρα στη Wall Street

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο η πρώτη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Βοήθεια, τι κάνεις;» – Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων και την επίθεση με μαχαίρι

08:52ΥΓΕΙΑ

Πιο κοντά από ποτέ στο όνειρο: Επιστήμονες ανέστρεψαν το Αλτσχάιμερ με νανοσωματίδια

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 84-86: Μέγας είσαι Ναν και θαυμαστά τα έργα σου!

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Τέλος στην υποχρεωτική απόδειξη - Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το πορτρέτο μιας χώρας σε πίεση: Άγχος, κατάθλιψη και ψυχοφάρμακα - Η ψυχική υγεία των Ελλήνων σε κίνδυνο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιτίθεται στην κυβέρνηση Σάντσεθ: «Η Ισπανία πρέπει να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ»

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μυστήριο με το μαχαίρωμα της Δημάρχου - Τα ματωμένα ρούχα του γιου, η καταγγελία της μάνας για την κόρη και η ακατανόητη στάση των αρχών

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο η πρώτη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με την πλάτη στον τοίχο η Εθνική Ελλάδας: Τα σενάρια, τα highlights και τα αποτελέσματα της βραδιάς

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Άστραψε και βρόντηξε ο Εργκίν Αταμάν παρά τη νίκη

23:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκωτία – Ελλάδα 3-1: «Μπλακ άουτ» μετά το γκολ του Τσιμίκα και «τελικός» στη Δανία!

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Να κάνουν υπομονή οι αγρότες – Σε 10 ημέρες οι αποζημιώσεις από τη θεομηνία Daniel

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Η συγκλονιστική μαρτυρία για τον μοναδικό επιζώντα μετά τους πυροβολισμούς στο διπλό φονικό - Στην Ηλεία εντοπίστηκε το σκούτερ του δράστη

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένα βήμα από την ένταξη στο «Ινστιτούτο Τσίπρα» η Ευγενία Φωτονιάτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ