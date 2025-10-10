Σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 10 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 10 Οκτωβρίου.
- 1582 - Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
- 1780 - Τροπικός κυκλώνας στην Καραϊβική σκοτώνει πάνω από 22.000 άτομα.
- 1993 - Στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ αναρριχάται στην εξουσία για 3η φορά στην ιστορία της χώρας, με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Στις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ έλαβε 46,88% και 170 έδρες, η ΝΔ 39,3% και 111 έδρες, η Πολιτική Άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά 4,87% και 10 έδρες, το ΚΚΕ 4,54% και 9 έδρες και ο Συνασπισμός 2,94% και καμία έδρα.
- 1997 - Στο Μεξικό 400 άτομα σκοτώνονται από τον τυφώνα «Πολίν».
