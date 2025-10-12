Η Ερυθρά Θάλασσα στέγνωσε - Πώς την «έσωσε» ο Ινδικός Ωκεανός

Από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αιγύπτου, ιδιαίτερα για καταδύσεις είναι η Ερυθρά Θάλασσα, υπήρξε όμως μία περίοδος που...στέγνωσε και εξαφανίστηκε. Αυτό συνέβη πριν από 6,2 εκατομμύρια χρόνια και χρειάστηκε η «σωτήρια παρέμβαση» από τον Ινδικό Ωκεανό μέσω τεκτονικών γεγονότων.

«Η Ερυθρά Θάλασσα άλλαξε από σύνδεση με τη Μεσόγειο Θάλασσα σε άγονη αλυκή. Η ξηρή φάση τελείωσε όταν μια σοβαρή πλημμύρα έκοψε τις ηφαιστειακές κορυφογραμμές, άνοιξε το στενό Bab el-Mandeb και αποκατέστησε τη σύνδεση της Ερυθράς Θάλασσας με τους ωκεανούς του κόσμου», γράφει το SciTech Daily.



«Η αποξήρανση πιθανότατα προκλήθηκε από την έναρξη της κρίσης αλατότητας της Μεσσήνης στη Μεσόγειο και τελείωσε με πλημμύρες από τον Κόλπο του Άντεν, ο οποίος διέσχισε ένα φαράγγι μήκους 320 χιλιομέτρων μέσα από τα ηφαιστειακά κατώφλια του Μαντάμπ και του Χανίς. Αυτή η αποξήρανση σηματοδοτεί τον οριστικό διαχωρισμό της Ερυθράς Θάλασσας από τη Μεσόγειο και την αρχική της σύνδεση με τον Ινδικό Ωκεανό», εξηγεί το ειδικό περιοδικό Επικοινωνίες Γη & Περιβάλλον (Communications Earth & Environment).

Τι πραγματικά συνέβη;

Αυτό που μπορεί να μοιάζει με βιβλικό μύθο, έχει την εξήγησή του.

Οι τεκτονικές πλάκες. Η Ινδία ήταν κάποτε ένα ξεχωριστό κομμάτι που συνετρίβη στην ευρασιατική πλάκα, δίπλωσε τα Ιμαλάια και άρχισε να βυθίζεται κάτω από την πλάκα.

Αντίθετα, η Ερυθρά Θάλασσα σχηματίστηκε από τον διαχωρισμό της αραβικής πλάκας από την αφρικανική πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια. Αρχικά, ήταν μια στενή κοιλάδα τάφρου γεμάτη νερό, αλλά αργότερα, πριν από περίπου 23 εκατομμύρια χρόνια, εξελίχθηκε σε έναν ευρύτερο κόλπο. Τότε διείσδυσε η μάζα των νερών της Μεσογείου.

Η θαλάσσια ζωή αρχικά άνθιζε, κάτι που είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από τους υπάρχοντες απολιθωμένους υφάλους κατά μήκος της βόρειας ακτής.

Ωστόσο, η εξάτμιση και η κακή κυκλοφορία του θαλασσινού νερού αύξησαν την αλατότητα, προκαλώντας την εξαφάνιση της θαλάσσιας ζωής πριν από 15 έως 6 εκατομμύρια χρόνια. Επιπλέον, γέμισε με στρώσεις αλατιού και γύψου. Αυτό κορυφώθηκε με την πλήρη αποξήρανση της Ερυθράς Θάλασσας. Η αρχική υδάτινη περιοχή γεμάτη ζωή έχει μετατραπεί σε αλυκή.

Αργότερα, λόγω τεκτονικών κινήσεων, η Ερυθρά Θάλασσα πλημμύρισε από τα νερά του Ινδικού Ωκεανού. Σήμερα, η θάλασσα σφύζει από ζωή, τα τουριστικά θέρετρα ευδοκιμούν κοντά στους κοραλλιογενείς υφάλους. Η εξέλιξη της Ερυθράς Θάλασσας δείχνει έτσι μόνο ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο. Ούτε καν η θάλασσα.