Σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου.
- 1582 - Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
- 1904 - Πεθαίνει ο στρατιωτικός, αξιωματικός πυροβολικού του Ελληνικού Στρατού και μακεδονομάχος, Παύλος Μελάς.
- 1923 - Η Τουρκική Εθνοσυνέλευση ανακηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της Τουρκίας, αντί της Κωνσταντινούπολης.
- 2013 - Πεθαίνει ο δημοσιογράφος και αθλητικογράφος, Φίλιππος Συρίγος.
