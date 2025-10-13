Σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου

Σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ο Παύλος Μελάς
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου.

  • 1582 - Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
  • 1904 - Πεθαίνει ο στρατιωτικός, αξιωματικός πυροβολικού του Ελληνικού Στρατού και μακεδονομάχος, Παύλος Μελάς.
  • 1923 - Η Τουρκική Εθνοσυνέλευση ανακηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της Τουρκίας, αντί της Κωνσταντινούπολης.
  • 2013 - Πεθαίνει ο δημοσιογράφος και αθλητικογράφος, Φίλιππος Συρίγος.

