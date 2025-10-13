Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

Περιέχει λίπη που ο οργανισμός δεν μπορεί να μεταβολίσει

Newsbomb

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές για ένα ψάρι που θεωρείται επικίνδυνο για την υγεία και έχει ήδη απαγορευτεί σε αρκετά κράτη, αλλά εξακολουθεί να κυκλοφορεί στην αγορά και να καταναλώνεται.

Πρόκειται για το λεγόμενο “butterfish” ή escolar, το οποίο στην Ελλάδα είναι γνωστό και ως “λεπιδόκυμβος ο κιτρινοκαφέ” – ένα ψάρι βαθέων υδάτων με πλούσια, «βουτυρένια» σάρκα και ιδιαίτερη γεύση, που όμως μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες στον οργανισμό.

Το συγκεκριμένο ψάρι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη νότια Ευρώπη, όπου συχνά πωλείται με την ονομασία “butterfish” και χρησιμοποιείται σε σούσι ή ψητά πιάτα. Η σφιχτή του υφή και η πλούσια γεύση το κάνουν αγαπητό στους λάτρεις των θαλασσινών — ωστόσο, πίσω από τη γαστρονομική του φήμη κρύβεται ένας επικίνδυνος μηχανισμός.

clipboard10-13-202501.jpg

Περιέχει λίπη που ο οργανισμός δεν μπορεί να μεταβολίσει

Σύμφωνα με τη Δανική Κτηνιατρική και Τροφική Υπηρεσία (Fødevarestyrelsen), το ψάρι αυτό περιέχει υψηλά ποσοστά εστέρων κεριού — ένα είδος λίπους που ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να χωνέψει. Η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει έντονα καθαρτικά αποτελέσματα, κοιλόπονο, ναυτία και σοβαρή διάρροια, ιδίως όταν το ψάρι δεν είναι καλά μαγειρεμένο.

Συστάσεις για ασφαλή κατανάλωση

Οι αρχές της Δανίας, για παράδειγμα, συνιστούν να αποφεύγεται η κατανάλωση του ψαριού ωμού ή ελαφρώς μαγειρεμένου. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι το βράσιμο ή το τηγάνισμα σε υψηλές θερμοκρασίες, ώστε να μειωθεί το ποσοστό των επικίνδυνων λιπαρών. Επιπλέον, προειδοποιούν ότι το νερό ή τα λίπη που απελευθερώνονται κατά το μαγείρεμα δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, καθώς περιέχουν τις ίδιες τοξικές ουσίες.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη θεωρείται η μορφή του ψαριού που καπνίζεται σε χαμηλή θερμοκρασία, καθώς η θερμότητα δεν επαρκεί για να αποδομήσει τα κηρώδη λιπαρά. Για αυτόν τον λόγο, η πώληση καπνισμένου escolar έχει απαγορευτεί πλήρως στη Δανία.

Απαγορευμένο σε πολλές χώρες

Η κατανάλωση του escolar έχει προκαλέσει αρκετά περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης στο παρελθόν. Για αυτό, χώρες όπως η Ιαπωνία και η Ιταλία έχουν επιβάλει πλήρη απαγόρευση στην πώληση και κατανάλωσή του. Άλλες χώρες, όπως η Δανία, επιτρέπουν τη διάθεσή του υπό αυστηρούς όρους, με ειδική σήμανση και προειδοποιήσεις για τους καταναλωτές.

Ένα ψάρι που διχάζει

Για κάποιους είναι ένα εκλεκτό ψάρι με μοναδική γεύση, για άλλους ένα επικίνδυνο τρόφιμο που πρέπει να αποφεύγεται. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση: το escolar παραμένει ένα ψάρι που διχάζει επιστήμονες και σεφ, καθώς συνδυάζει γαστρονομικό ενδιαφέρον με σημαντικούς κινδύνους για την υγεία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:52ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο νέος HEMI V8 των 9.400 κυβικών δεν χρειάζεται turbo

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Τιμές σταθερές, πρόστιμα «φωτιά» και καμία παράταση

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής για όλους συνταξιούχους

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα που αλλάζει την

07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς ο «Άγνωστος Στρατιώτης» έδωσε ευκαιρία αλλαγής ατζέντας στην αντιπολίτευση

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι επίπεδα θα κινηθεί φέτος η τιμή του

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο… αγροτικός γάμος της χρονιάς! Γαμπρός στα Φάρσαλα πήγε στην εκκλησία με… ενσιρομηχανή!

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Έκτος σερί αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση - Η επόμενη ημέρα

06:40LIFESTYLE

Το Ημερολόγιο των Αυστραλών Πυροσβεστών επέστρεψε με 5 εκδόσεις

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:36LIFESTYLE

Δέκα σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας – Από τον Άγιο Έρωτα στο Porto Leone

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα: Το υψηλό κόστος ανατροφής παιδιών στην Ελλάδα «επιταχύνει» τον δημογραφικό «εφιάλτη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο… αγροτικός γάμος της χρονιάς! Γαμπρός στα Φάρσαλα πήγε στην εκκλησία με… ενσιρομηχανή!

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι επίπεδα θα κινηθεί φέτος η τιμή του

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη μέσω TikTok: Πώς το κύκλωμα διακινούσε και εκμεταλλευόταν τους Νεπαλέζους εργάτες – Ο ρόλος της 29χρονης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Ο δράστης της διπλής δολοφονίας είχε συνεργό» - Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ.

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο για τη Γάζα

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Έκτος σερί αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση - Η επόμενη ημέρα

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα που αλλάζει την

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ