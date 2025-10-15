Σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 15 Οκτωβρίου.

1582 - Στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Πορτογαλία εφαρμόζεται για πρώτη φορά το Γρηγοριανό ημερολόγιο που εισήγαγε ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄.

1837 - Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.

1902 - Ανακαλύπτεται από το Γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Έρτικ το ιερό Ασκληπιείο της Κω, μήκους 31 μ. και πλάτους 17 μ.

1976 - Εμπορικό πλοίο με πλήρωμα 37 ατόμων εξαφανίζεται στο Τρίγωνο των Βερμούδων.

1990 - Με το Νόμπελ Ειρήνης βραβεύεται ο ηγέτης της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Λόγω της πολιτικής κατάστασης στη χώρα του, ο Γκορμπατσόφ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τελετή απονομής. Στη θέση του στάλθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Ανατόλι Κοβάλεφ.

Το 1991, ο Γκορμπατσόφ κατάφερε τελικά να ταξιδέψει στο Όσλο, όπου εκφώνησε την ομιλία του στο Ινστιτούτο Νόμπελ.