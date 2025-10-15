Σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 15 Οκτωβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 15 Οκτωβρίου.
- 1582 - Στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Πορτογαλία εφαρμόζεται για πρώτη φορά το Γρηγοριανό ημερολόγιο που εισήγαγε ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄.
- 1837 - Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
- 1902 - Ανακαλύπτεται από το Γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Έρτικ το ιερό Ασκληπιείο της Κω, μήκους 31 μ. και πλάτους 17 μ.
- 1976 - Εμπορικό πλοίο με πλήρωμα 37 ατόμων εξαφανίζεται στο Τρίγωνο των Βερμούδων.
- 1990 - Με το Νόμπελ Ειρήνης βραβεύεται ο ηγέτης της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Λόγω της πολιτικής κατάστασης στη χώρα του, ο Γκορμπατσόφ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τελετή απονομής. Στη θέση του στάλθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Ανατόλι Κοβάλεφ.
Το 1991, ο Γκορμπατσόφ κατάφερε τελικά να ταξιδέψει στο Όσλο, όπου εκφώνησε την ομιλία του στο Ινστιτούτο Νόμπελ.
- 1991 - Η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία.
- 1993 - Το Νόμπελ Ειρήνης μοιράζονται οι Νοτιοαφρικανοί Φρ. Ντε Κλερκ και Νέλσον Μαντέλα.
- 1995 - Επανεκλέγεται πρόεδρος του Ιράκ (σε δημοψήφισμα-για μια ακόμα επταετή θητεία) ο Σαντάμ Χουσεΐν, με 99,96%.
- 1999 - Βρίσκεται στη Γερμανία η αυθεντική λίστα του Σίντλερ με 1.200 ονόματα Εβραίων που σώθηκαν από το Ολοκαύτωμα.
- 2003 - O Βασίλης Χατζηπαναγής (4.104 ψήφους) αναδείχθηκε πρώτος στην ψηφοφορία της EΠO, για την ανάδειξη του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή των τελευταίων πενήντα χρόνων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
04:58 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου
02:34 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι 20 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ 2025
16:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ