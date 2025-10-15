Σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 15 Οκτωβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

O Σαντάμ Χουσεΐν 

AP
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 15 Οκτωβρίου.

  • 1582 - Στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Πορτογαλία εφαρμόζεται για πρώτη φορά το Γρηγοριανό ημερολόγιο που εισήγαγε ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄.
  • 1837 - Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
  • 1902 - Ανακαλύπτεται από το Γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Έρτικ το ιερό Ασκληπιείο της Κω, μήκους 31 μ. και πλάτους 17 μ.
  • 1976 - Εμπορικό πλοίο με πλήρωμα 37 ατόμων εξαφανίζεται στο Τρίγωνο των Βερμούδων.
  • 1990 - Με το Νόμπελ Ειρήνης βραβεύεται ο ηγέτης της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Λόγω της πολιτικής κατάστασης στη χώρα του, ο Γκορμπατσόφ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τελετή απονομής. Στη θέση του στάλθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Ανατόλι Κοβάλεφ.

Το 1991, ο Γκορμπατσόφ κατάφερε τελικά να ταξιδέψει στο Όσλο, όπου εκφώνησε την ομιλία του στο Ινστιτούτο Νόμπελ.

  • 1991 - Η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία.
  • 1993 - Το Νόμπελ Ειρήνης μοιράζονται οι Νοτιοαφρικανοί Φρ. Ντε Κλερκ και Νέλσον Μαντέλα.
  • 1995 - Επανεκλέγεται πρόεδρος του Ιράκ (σε δημοψήφισμα-για μια ακόμα επταετή θητεία) ο Σαντάμ Χουσεΐν, με 99,96%.
  • 1999 - Βρίσκεται στη Γερμανία η αυθεντική λίστα του Σίντλερ με 1.200 ονόματα Εβραίων που σώθηκαν από το Ολοκαύτωμα.
  • 2003 - O Βασίλης Χατζηπαναγής (4.104 ψήφους) αναδείχθηκε πρώτος στην ψηφοφορία της EΠO, για την ανάδειξη του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή των τελευταίων πενήντα χρόνων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές – Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

05:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ παρασημοφόρησε τον δολοφονημένο Κερκ με το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για να λάβουν την επιδότηση οι δικαιούχοι

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Η ημερομηνία που πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: 20 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί από φωτιά σε λεωφορείο

03:24ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Παράταση στις αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

02:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η «επέλαση» των κινέζικων αυτοκινήτων – Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μειώνουν την παραγωγή

02:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι 20 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ 2025

02:08ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2025 Δ'/ΕΣΣΟ - Όλες οι πληροφορίες

01:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στη Wall Street, στη σκιά της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τριγμοί στον κυβερνητικό συνασπισμό – Πάγωσε το σχέδιο νόμου για τη στρατιωτική θητεία

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ξεκινούν οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

00:40ΕΛΛΑΔΑ

Ένιωσε αδιαθεσία ο Πάνος Ρούτσι – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Tέσσερα φέρετρα με λείψανα ομήρων της Χαμάς επιστρέφουν στο Ισραήλ

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Εμφατική πρόκριση η Αγγλία, γκέλαρε με ρεκόρ Ρονάλντο η Πορτογαλία

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έφυγε από την ζωή αστυνομικός – Ήταν πατέρας δύο παιδιών

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανόραμα Euroleague: Εντός έδρας «σφαλιάρες» για Ολυμπιακό, Φενέρ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανόραμα Euroleague: Εντός έδρας «σφαλιάρες» για Ολυμπιακό, Φενέρ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

18:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού» που χτύπησε γυναίκα

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνια μάνα: Έπρεπε να κάψω τα ρούχα των παιδιών μου για να τους μαγειρέψω

00:40ΕΛΛΑΔΑ

Ένιωσε αδιαθεσία ο Πάνος Ρούτσι – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί να μεταφέρει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω των Δημοκρατικών

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς» - Μπορεί να το κάνει πράξη;

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για να λάβουν την επιδότηση οι δικαιούχοι

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Ευχάριστα νέα για τον Γερμανό θρύλο της Formula 1 - Τι αποκάλυψε δημοσιογράφος

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Αερογέφυρα ζωής» για το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο της πισίνας - Μεταφέρθηκε με αεροσκάφος στο Ηράκλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ