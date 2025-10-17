Σαν σήμερα 17 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 17 Οκτωβρίου

Σαν σήμερα 17 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 17 Οκτωβρίου.

  • 1797 - Συνθήκη του Καμποφόρμιο, με την οποία τα νησιά των Επτανήσων προσαρτήθηκαν στη Γαλλία.
  • 1888 - Ο Τόμας Έντισον καταθέτει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον οπτικό φωνόγραφο (την πρώτη κινηματογραφική ταινία).
  • 1914 - Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ καταστρέφει κτίρια στην περιοχή της Θήβας, ενώ ρωγμές παρατηρήθηκαν σε κτήρια της Αθήνας και του Πειραιά. Ο απολογισμός είναι 800 άστεγοι και πολλοί τραυματίες.
  • 1918 - Ανακωχή του Μούδρου, με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος μεταξύ Τούρκων και των Δυνάμεων της Αντάντ (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα).
  • 1931 - Ο Μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος κηρύσσει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
  • 1941 - Δύο λόχοι του γερμανικού στρατού εκτελούν 250 κατοίκους των χωριών Άνω και Κάτω Κερδύλια της Ανατολικής Μακεδονίας σε αντίποινα για το φόνο ενός Γερμανού στρατιώτη. Το γεγονός είναι γνωστό ως η Σφαγή των Κερδυλίων.
  • 1945 - Πλήθη συρρέουν στην Πλατεία Πλάσα ντε Μάγιο της Αργεντινής, απαιτώντας την απελευθέρωση του Χουάν Περόν. Η ημερομηνία αυτή θεωρείται ως η γένεση του περονισμού.
  • 1977 - Έπειτα από αγωνία πέντε ημερών, Δυτικογερμανοί κομάντος κάνουν έφοδο σε αεροσκάφος της «Lufthansa» στο οποίο είχε γίνει αεροπειρατεία στο Μογκαντίσου της Σομαλίας, απελευθερώνοντας και τους 86 ομήρους και σκοτώνοντας 3 από τους 4 Παλαιστίνιους αεροπειρατές (προηγουμένως είχαν σκοτώσει τον πιλότο).
  • 1981 - Διεξάγονται Ευρωεκλογές για πρώτη φορά και με συμμετοχή της Ελλάδας (στην Ελλάδα διεξάγονται μία ημέρα μετά, συμπίπτοντας με τις βουλευτικές).
  • 1989 - Ισχυρότατος σεισμός 7,1 Ρίχτερ πλήττει το Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ με 67 νεκρούς , 2.500 τραυματίες και τεράστιες καταστροφές (ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε την Καλιφόρνια από το 1906).
  • 1994 - Ιορδανία και Ισραήλ αποφασίζουν να υπογράψουν μια ιστορική συνθήκη ειρήνης, δίνοντας τέλος στη μεταξύ τους 46χρονη εμπόλεμη κατάσταση.

