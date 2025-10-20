Σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 20 Οκτωβρίου.

1827 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: Μια συμμαχική βρετανική, γαλλική και ρωσική ναυτική δύναμη κατέστρεψε έναν συνδυασμένο οθωμανικό και αιγυπτιακό στόλο στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου στην Πύλο.

1888 - Εγκαινιάζεται με πανηγυρικό τρόπο το Ζάππειον Μέγαρο στην Αθήνα.

1912 - Α' Βαλκανικός Πόλεμος: ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τα Γιαννιτσά.

1941 - Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Χιλιάδες πολίτες εκτελούνται στο Κραγκούγιεβατς, στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Σερβία.

1968 - Η πρώην Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ζακλίν (Τζάκι) Κένεντι παντρεύεται τον Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση.

2011 - Φονεύεται από τους αντάρτες ο ως τότε ηγέτης της Λιβύης συνταγματάρχης Μουαμάρ Καντάφι.