Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου.
- 42 π.Χ. - Μάχη των Φιλίππων: Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός νικούν το στρατό του Βρούτου. Ο Βρούτος αυτοκτονεί.
- 1906 - Ο Αλμπέρτου Σάντους-Ντουμό πέταξε με το αεροσκάφος 14-bis για 60 μέτρα σε ύψος δύο ως τριών μέτρων.
- 1911 - Πρώτη χρήση αεροσκάφους σε πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του ιταλοτουρκικού πολέμου, ένας Ιταλός πιλότος απογειώνεται από τη Λιβύη για να παρατηρήσει τις γραμμές του τουρκικού στρατού.
- 1942 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Δεύτερη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Στο Ελ Αλαμέιν στη βόρεια Αίγυπτο, η βρετανική Όγδοη Στρατιά υπό τον στρατάρχη Μπέρναρντ Μοντγκόμερυ ξεκινά μία κρίσιμη επίθεση για να εκδιώξει τα στρατεύματα του Άξονα από την Αίγυπτο.
- 1973 - Με παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών επέρχεται κατάπαυση του πυρός με επίσημη λήξη του πολέμου Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.
- 1989 - Ανατροπή της κομουνιστικής λαϊκής δημοκρατίας της Ουγγαρίας.
- 2002 - Τσετσένοι τρομοκράτες καταλαμβάνουν το θέατρο Μόσχας κρατώντας 700 ομήρους.
