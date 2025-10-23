Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Η πτήση του Αλμπέρτου Σάντους-Ντουμό

AP
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου.

  • 42 π.Χ. - Μάχη των Φιλίππων: Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός νικούν το στρατό του Βρούτου. Ο Βρούτος αυτοκτονεί.
  • 1906 - Ο Αλμπέρτου Σάντους-Ντουμό πέταξε με το αεροσκάφος 14-bis για 60 μέτρα σε ύψος δύο ως τριών μέτρων.
  • 1911 - Πρώτη χρήση αεροσκάφους σε πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του ιταλοτουρκικού πολέμου, ένας Ιταλός πιλότος απογειώνεται από τη Λιβύη για να παρατηρήσει τις γραμμές του τουρκικού στρατού.
  • 1942 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Δεύτερη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Στο Ελ Αλαμέιν στη βόρεια Αίγυπτο, η βρετανική Όγδοη Στρατιά υπό τον στρατάρχη Μπέρναρντ Μοντγκόμερυ ξεκινά μία κρίσιμη επίθεση για να εκδιώξει τα στρατεύματα του Άξονα από την Αίγυπτο.
  • 1973 - Με παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών επέρχεται κατάπαυση του πυρός με επίσημη λήξη του πολέμου Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.
  • 1989 - Ανατροπή της κομουνιστικής λαϊκής δημοκρατίας της Ουγγαρίας.
  • 2002 - Τσετσένοι τρομοκράτες καταλαμβάνουν το θέατρο Μόσχας κρατώντας 700 ομήρους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου

04:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές μέσω IRIS: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου – Έρχονται πρόστιμα έως 20.000 ευρώ για τους παραβάτες

04:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

03:56ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εννιά νεκροί από εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Καπέισκ

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί για «πολύ σοβαρή δράση» κατά της Κολομβίας – Αντιδρά ο πρόεδρος Πέτρο

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Το πλήρες πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Δάνειο 5 δισ. ευρώ από την ΕΕ προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν: Οι συζητήσεις δεν οδηγούν «πουθενά» – Ανακοίνωσε «τεράστιες» κυρώσεις στη Ρωσία

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς για μετανάστες: «Με ενοχλούν όσοι δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, δεν εργάζονται και δεν σέβονται τους κανόνες μας»

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στη Wall Street στη σκιά της αναζωπύρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

00:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βαρθολομαίος για τον εορτασμό της Νίκαιας: Δεν διανοούμαστε απόντα τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Λύγισε» την Γιουβέντους με Μπέλιγχαμ η Ρεάλ, «πεντάρες» για Λίβερπουλ και Τσέλσι

23:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ: «Fake News - Δεν ενέκρινα τους πυραύλους»

23:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης: 34 χρόνια από την εκλογή του ως Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας - Το μήνυμα του Παναγιώτατου από το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στον Βόσπορο

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών - Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

23:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Aυτός είναι ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ που προτείνει ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

21:28ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη αντίδραση «Φραπέ» για τα 2,5 εκατ. ευρώ και την τζάγκουαρ

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Η στιγμή που τη μεταφέρει το ασθενοφόρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν: Οι συζητήσεις δεν οδηγούν «πουθενά» – Ανακοίνωσε «τεράστιες» κυρώσεις στη Ρωσία

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών - Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

22:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε γυναίκα αιχμάλωτη σε γκαράζ επί πέντε χρόνια - Την ανάγκαζαν να τρώει χυλό με... απορρυπαντικό

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπε ο Νοστράδαμος για την Ελλάδα

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Πρόστιμο 150 λιρών σε γυναίκα επειδή έριξε τον καφέ της σε φρεάτιο - «Ήταν αρκετά σοκαριστικό»

23:05LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εμφάνισή της στο show της «Victoria's Secret»

20:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Οριακή άνοδος για τη ΝΔ, μακριά από την αυτοδυναμία - Η μάχη της δεύτερης θέσης

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η αλλαγή ώρας συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις; Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Ανόβερο - Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ