Λιθουανία: Ήθελαν να ρίξουν πρόστιμο σε ρομπότ που μιλούσε ρωσικά, αλλά ατύχησαν

Ένα ρομπότ επιφορτισμένο με την καθαριότητα ενός σούπερ μάρκετ στη Λιθουανία, βρέθηκε αντιμέτωπο με τον νόμο, επειδή μιλούσε ρώσικα, προειδοποιώντας τους πελάτες: ««Συγγνώμη, πηγαίνω προς αυτή την κατεύθυνση. Παρακαλώ υποχωρήστε»

Η Κρατική Επιθεώρηση Γλωσσών της Λιθουανίας, σύμφωνα με το Delfi, κλήθηκε να επιβάλλει πρόστιμο, αλλά δεν τα κατάφερε.

Εκπρόσωπος της εταιρίας εξήγησε ότι το λογισμικό του ρομπότ ήταν στα ρωσικά, εγκατεστημένο από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Η διεύθυνση του καταστήματος το χαρακτήρισε τεχνικό σφάλμα, εξαλείφοντας αμέσως το «πρόβλημα» αφού ένας από τους πελάτες επικοινώνησε με τις εποπτικές αρχές.

Ο επικεφαλής της Επιθεώρησης Γλωσσών, εξήγησε ότι η ισχύουσα νομοθεσία ρυθμίζει μόνο τις δημόσιες επιγραφές, αλλά δεν ισχύει για τα φωνητικά μηνύματα. Έτσι, το ρομπότ έχει το δικαίωμα να προειδοποιεί τους επισκέπτες στα ρωσικά χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες της λιθουανικής γλώσσας.