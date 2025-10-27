Σαν σήμερα 27 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 27 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 27 Οκτωβρίου.
- 312 - Ο Κωνσταντίνος Α΄ φέρεται να βλέπει το περίφημο όραμα του σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτω νίκα».
- 1912 - Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα καταλαμβάνουν την πόλη μετά την παράδοσή της.
- 1961 - Η NASA εκτοξεύει τον πρώτο πύραυλο Κρόνο στην αποστολή Saturn-Apollo 1.
- 1914 - Οι Βρετανοί χάνουν το πρώτο τους θωρηκτό στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: το βρετανικό σούπερ-θωρηκτό HMS Audacious (23.400 τόνων) βυθίζεται στα βορειοδυτικά της Ιρλανδίας, από νάρκη θαλάσσης που άφησε το γερμανικό πλοίο Berlin. Η απώλεια κρατήθηκε επίσημα μυστική στη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τις 14 Νοεμβρίου του 1918. Το ναυάγιο φωτογραφήθηκε από επιβάτες του RMS Olympic, αδελφού πλοίου του Τιτανικού.
- 1951 - Ο Νικόλαος Πλαστήρας γίνεται για τρίτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας.
- 1991 - Το Τουρκμενιστάν ανεξαρτητοποιείται από τη Σοβιετική Ένωση.
- 1997 - Μεγάλη πτώση των χρηματιστηρίων σε όλο τον κόσμο λόγω φόβων μιας παγκόσμιας οικονομικής κατάρρευσης. Ο δείκτης Dow Jones πέφτει κατά 554,26 μονάδες φθάνοντας τις 7.161,15.
- 1999 - Ένοπλοι ανοίγουν πυρ στο αρμενικό Κοινοβούλιο, σκοτώνοντας τον πρωθυπουργό της χώρας, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου και 6 άλλα μέλη.
- 2017 - Η Καταλονία κηρύττει ανεξαρτησία, η οποία δεν αναγνωρίζεται από κανένα κράτος.
