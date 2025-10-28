Σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 28 Οκτωβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 28 Οκτωβρίου.

  • 312 - Ο Κωνσταντίνος Α΄ νικά τον Μαξέντιο στη μάχη της Μιλβίας γέφυρας και μένει ο μόνος Ρωμαίος αυτοκράτορας.
  • 1707 - Σεισμός στην Ιαπωνία προκαλεί πάνω από 5.000 θανάτους στα νησιά Χονσού, Σικόκου και Κιούσου.
  • 1886 - Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Γκρόβερ Κλίβελαντ εγκαινιάζει το Άγαλμα της Ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.
  • 1922 - Πορεία προς τη Ρώμη: Ιταλοί φασίστες με επικεφαλής τον Μπενίτο Μουσολίνι πραγματοποιούν πορεία στη Ρώμη και αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας.
  • 1929 - Κραχ της Γουόλ Στριτ. Σημαντική αναστάτωση στη χρηματιστηριακή αγορά.
  • 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Ιωάννης Μεταξάς απορρίπτει το τελεσίγραφο της Ιταλίας. Αρχίζει ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Η Ιταλία εισβάλλει στην Ελλάδα από την Αλβανία, σηματοδοτώντας την είσοδο της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • 1966 - Δύο αεροσκάφη F-84 της πολεμικής αεροπορίας συγκρούονται κατά τη διάρκεια επίδειξης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και πέφτουν φλεγόμενα έξω από το Ρέθυμνο. Νεκρός ο ένας από τους δύο κυβερνήτες, ενώ ο άλλος πρόλαβε να εκτιναχθεί με αλεξίπτωτο.
  • 1985 - Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ανακηρύσσεται Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με σύμμαχο τον καιρό οι εορτασμοί για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου – Πού και πότε θα βρέξει

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Τζαμάικα λόγω του τυφώνα «Μελίσσα» – Αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5 – Δείτε live εικόνα

04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου

04:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

28η Οκτωβρίου: Το συγκλονιστικό θαύμα της Παναγίας στον πόλεμο του 1940

04:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 28 Οκτωβρίου

03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

47η ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας – Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί

03:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για De Minimis και ζημιές από τον «Daniel»

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε μεταλλείο στη Νέα Νότια Ουαλία

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βολιβία: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 16 νεκροί και 32 τραυματίες

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Έφεση από Μπολσονάρου για να ανατραπούν τα 27 χρόνια κάθειρξης

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στην Καραϊβική: To Τρινιντάντ και Τομπάγκο απορρίπτει τον «εκβιασμό» της Βενεζουέλας

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Συνάντηση Πούτιν με την ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας – Οι δύο χώρες ενισχύουν τη συνεργασία τους

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταγγέλλει την «υβριδική απειλή» της Λευκορωσία

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα αισιόδοξα μηνύματα στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας έφεραν ιστορικά ρεκόρ στη Wall Street

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμο έσπειρε 32χρονος στον ΒΟΑΚ: Έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα - «Ήθελε να μας σκοτώσει»

23:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλαδικές εξετάσεις: Δεν θα καταργηθούν άμεσα, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

23:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SPACE4Cities: Οι 10 καλύτερες διαστημικές λύσεις για τις πόλεις του αύριο

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι πράσινες θαλάσσιες χελώνες δεν είναι πλέον είδος υπό εξαφάνιση - Ανέκαμψε ο πληθυσμός τους

23:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Τουρκία: Ανησυχητική πρόβλεψη καθηγητή Γεωφυσικής - Τι λέει για Μυτιλήνη και Κω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ, καταστράφηκαν κτίρια - Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

23:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Τουρκία: Ανησυχητική πρόβλεψη καθηγητή Γεωφυσικής - Τι λέει για Μυτιλήνη και Κω

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμο έσπειρε 32χρονος στον ΒΟΑΚ: Έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα - «Ήθελε να μας σκοτώσει»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Είπα τη συνθηματική φράση…» - Τι αποκαλύπτει ο φερόμενος συνεργός για το διπλό φονικό

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

04:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

28η Οκτωβρίου: Το συγκλονιστικό θαύμα της Παναγίας στον πόλεμο του 1940

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος - μυστήριο Βραζιλιάνας influencer, ανερχόμενης πολιτικού: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Μεταγραφές: Πάει για το «μπαμ» με τον Χρήστο Μανδά

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία παράστασή του - «Πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια»

21:40WHAT THE FACT

Η στρατιωτική «πιπίλα» των Ιταλών και ο συμβολισμός της

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ