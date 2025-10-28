Σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 28 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 28 Οκτωβρίου.
- 312 - Ο Κωνσταντίνος Α΄ νικά τον Μαξέντιο στη μάχη της Μιλβίας γέφυρας και μένει ο μόνος Ρωμαίος αυτοκράτορας.
- 1707 - Σεισμός στην Ιαπωνία προκαλεί πάνω από 5.000 θανάτους στα νησιά Χονσού, Σικόκου και Κιούσου.
- 1886 - Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Γκρόβερ Κλίβελαντ εγκαινιάζει το Άγαλμα της Ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.
- 1922 - Πορεία προς τη Ρώμη: Ιταλοί φασίστες με επικεφαλής τον Μπενίτο Μουσολίνι πραγματοποιούν πορεία στη Ρώμη και αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας.
- 1929 - Κραχ της Γουόλ Στριτ. Σημαντική αναστάτωση στη χρηματιστηριακή αγορά.
- 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Ιωάννης Μεταξάς απορρίπτει το τελεσίγραφο της Ιταλίας. Αρχίζει ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Η Ιταλία εισβάλλει στην Ελλάδα από την Αλβανία, σηματοδοτώντας την είσοδο της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
- 1966 - Δύο αεροσκάφη F-84 της πολεμικής αεροπορίας συγκρούονται κατά τη διάρκεια επίδειξης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και πέφτουν φλεγόμενα έξω από το Ρέθυμνο. Νεκρός ο ένας από τους δύο κυβερνήτες, ενώ ο άλλος πρόλαβε να εκτιναχθεί με αλεξίπτωτο.
- 1985 - Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ανακηρύσσεται Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.
