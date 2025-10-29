Σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 29 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 29 Οκτωβρίου.
- 1863 - Ιδρύεται ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός στη Γενεύη.
- 1922 - Ο βασιλιάς της Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ' διορίζει τον Μπενίτο Μουσολίνι πρωθυπουργό.
- 1923 - Ο Κεμάλ Ατατούρκ ιδρύει την Τουρκική Δημοκρατία. Η Τουρκία γίνεται δημοκρατία μετά τη διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
- 1929 - Κραχ της Wall Street: Καταρρέει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αρχίζει η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929.
- 1956 - Έναρξη της κρίσης του Σουέζ. Δυνάμεις του Ισραήλ εισβάλλουν στο Σινά και πιέζουν της αιγυπτιακές δυνάμεις προς τη Διώρυγα του Σουέζ.
- 1959 - Ένα Douglas DC-3 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελεί την πτήση Αθήνα - Θεσσαλονίκη, συντρίβεται λίγο μετά την απογείωσή του κοντά στην Αυλώνα Αττικής. Και οι 18 επιβαίνοντες είναι νεκροί.
- 1961 - 4.640.512 Έλληνες ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες. Νικητής των εκλογών αναδεικνύεται η Ε.Ρ.Ε. με ποσοστό 50,81% και 176 έδρες. Η Ένωσις Κέντρου έρχεται δεύτερο κόμμα με 33,66% και 100 έδρες και ακολουθεί το ΠΑΜΕ με 14,63% και 24 έδρες.
- 1966 - Καταστροφικός σεισμός χτυπά την περιοχή Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, με απολογισμό 1 νεκρό, 10 βαριά τραυματίες και 10.000 άστεγους.
- 1986 - Πεθαίνει ο Μίμης (Δημήτρης) Φωτόπουλος. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους κωμικούς ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου.
- 2004 - Το Αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα μεταδίδει ένα απόσπασμα από ένα βίντεο του σαουδάραβα ηγέτη της Αλ-Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν όπου λαμβάνει την ευθύνη για τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης το 2001.
- 2004 - Στη Ρώμη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράφουν τη Συνθήκη που εγκαθιδρύει το πρώτο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.
- 2005 - Βομβιστικές επιθέσεις στο Νέο Δελχί της Ινδίας σκοτώνουν πάνω από 60 άτομα.
