Σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 29 Οκτωβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 29 Οκτωβρίου.

  • 1863 - Ιδρύεται ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός στη Γενεύη.
  • 1922 - Ο βασιλιάς της Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ' διορίζει τον Μπενίτο Μουσολίνι πρωθυπουργό.
  • 1923 - Ο Κεμάλ Ατατούρκ ιδρύει την Τουρκική Δημοκρατία. Η Τουρκία γίνεται δημοκρατία μετά τη διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
  • 1929 - Κραχ της Wall Street: Καταρρέει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αρχίζει η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929.
  • 1956 - Έναρξη της κρίσης του Σουέζ. Δυνάμεις του Ισραήλ εισβάλλουν στο Σινά και πιέζουν της αιγυπτιακές δυνάμεις προς τη Διώρυγα του Σουέζ.
  • 1959 - Ένα Douglas DC-3 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελεί την πτήση Αθήνα - Θεσσαλονίκη, συντρίβεται λίγο μετά την απογείωσή του κοντά στην Αυλώνα Αττικής. Και οι 18 επιβαίνοντες είναι νεκροί.
  • 1961 - 4.640.512 Έλληνες ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες. Νικητής των εκλογών αναδεικνύεται η Ε.Ρ.Ε. με ποσοστό 50,81% και 176 έδρες. Η Ένωσις Κέντρου έρχεται δεύτερο κόμμα με 33,66% και 100 έδρες και ακολουθεί το ΠΑΜΕ με 14,63% και 24 έδρες.
  • 1966 - Καταστροφικός σεισμός χτυπά την περιοχή Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, με απολογισμό 1 νεκρό, 10 βαριά τραυματίες και 10.000 άστεγους.
  • 1986 - Πεθαίνει ο Μίμης (Δημήτρης) Φωτόπουλος. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους κωμικούς ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου.
  • 2004 - Το Αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα μεταδίδει ένα απόσπασμα από ένα βίντεο του σαουδάραβα ηγέτη της Αλ-Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν όπου λαμβάνει την ευθύνη για τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης το 2001.
  • 2004 - Στη Ρώμη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράφουν τη Συνθήκη που εγκαθιδρύει το πρώτο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.
  • 2005 - Βομβιστικές επιθέσεις στο Νέο Δελχί της Ινδίας σκοτώνουν πάνω από 60 άτομα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:28ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ – καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων στην Πετρούπολη: Φωνάζουν, κάνουν χαμό και απειλούν κόσμο

06:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σάλος από το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας έξω από μπαρ στο Ναύπλιο που αποκάλυψε το Newsbomb

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη στις επιχειρήσεις – «Τσουχτερά» πρόστιμα για μη συμμόρφωση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πόση ηχορύπανση μπορεί να αντέξει η Αθήνα; Η άνιση μάχη με τους αφόρητους θορύβους - Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση; Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργικό για το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μυστικά της σημερινής επίσκεψης Μητσοτάκη στο Πεντάγωνο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με ηλιόλουστο καιρό η Τετάρτη – Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία

05:32ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Τζαμάικα από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα» – Σε κατάσταση καταστροφής το νησί

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Από μια κλωστή η εκεχειρία στη Γάζα – Τουλάχιστον 26 νεκροί από τις νέες ισραηλινές επιθέσεις – Ο Τραμπ απειλεί με αφανισμό τη Χαμάς – Καμία ανησυχία από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ

04:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Αγνώριστη η βασίλισσα Μάξιμα – Εμφανίστηκε με φούμο και στρατιωτική παραλλαγή

03:18ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 23 μόνιμες θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα – Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε ο 15ος θανατοποινίτης στη Φλόριντα από τις αρχές του 2025

02:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο ΟΧΙ των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και στην αλήθεια

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση πυραύλων κρουζ από τη Βόρεια Κορέα, λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ στη Νότια Κορέα

01:20ΕΘΝΙΚΑ

Με εικόνες από την Προεδρική Φρουρά και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Τζαμάικα από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα» – Σε κατάσταση καταστροφής το νησί

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Κατέρρευσαν υποδομές, νοσοκομεία - Εικόνες καταστροφής -απόγνωσης και ο απρόβλεπτος κίνδυνος από τους κροκόδειλους

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

06:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σάλος από το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας έξω από μπαρ στο Ναύπλιο που αποκάλυψε το Newsbomb

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:09LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Ευχήθηκε για την 28η Οκτωβρίου δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του γιου της

01:20ΕΘΝΙΚΑ

Με εικόνες από την Προεδρική Φρουρά και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Από μια κλωστή η εκεχειρία στη Γάζα – Τουλάχιστον 26 νεκροί από τις νέες ισραηλινές επιθέσεις – Ο Τραμπ απειλεί με αφανισμό τη Χαμάς – Καμία ανησυχία από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργικό για το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μυστικά της σημερινής επίσκεψης Μητσοτάκη στο Πεντάγωνο

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Τρομακτικά πλάνα από το «μάτι» του τυφώνα «Μελίσσα» - Ο ισχυρότερος από το 1851

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

22:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Uber επενδύει σε στόλο 100.000 ρομποταξί – Πότε θα τα δούμε στους δρόμους

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ