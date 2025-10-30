Σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 30 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 30 Οκτωβρίου.
- 1908 - Εμφανίζονται στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία αντικαθιστούν σταδιακά τα ιππήλατα.
- 1918 - Τέλος Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Γερμανία καταθέτει τα όπλα.
- 1938 - Η εκπομπή «Πόλεμος των Κόσμων» του Όρσον Γουέλς αναστατώνει τις ΗΠΑ. Πανικός συνεπήρε τους Αμερικανούς μόλις άκουσαν από τη φωνή του ηθοποιού στο ραδιόφωνο ότι είχε γίνει εισβολή εξωγήινων.
- 1940 - Ελληνοϊταλικός πόλεμος (1940-1941): σκοτώνεται ο υποσμηναγός Ευάγγελος Γιάνναρης και γίνεται ο πρώτος Έλληνας πεσών αξιωματικός του ελληνοϊταλικού πολέμου.
- 1944 - Οι Γερμανοί τουφεκίζουν 17 Έλληνες στην Πρώτη Φλωρίνης.
- 1944 - Η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται από τη ναζιστική κατοχή.
- 1961 - Η ΕΣΣΔ πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη πυρηνική δοκιμή της ιστορίας με την Τσαρ μπόμπα. Ήταν η σοβιετική βόμβα υδρογόνου RDS-220 (κωδικό όνομα Ιβάν ή Βάνια), γνωστή ως Βόμβα Τσαρ.
- 1988 - Πεθαίνει ο πολυβραβευμένος Έλληνας ποιητής, Τάσος Λειβαδίτης.
- 2013 - Πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης, Νίκος Φώσκολος.
- 2019 - Πεθαίνει ο σπουδαίος Έλληνας μουσικοσυνθέτης, Γιάννης Σπανός.
