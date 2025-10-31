Σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 31 Οκτωβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 31 Οκτωβρίου.
- 1912 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει το Μέτσοβο.
- 1917 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Διεξάγεται η μάχη της Μπερ Σεβά, όπου πραγματοποιείται η «τελευταία επιτυχημένη έφοδος ιππικού στην ιστορία».
- 1922 - Ο Μπενίτο Μουσολίνι γίνεται πρωθυπουργός της Ιταλίας.
- 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Λήγει η μάχη της Αγγλίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτρέπει πιθανή γερμανική εισβολή.
- 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Το αντιτορπιλικό USS Reuben James τορπιλίζεται από γερμανικό υποβρύχιο κοντά στην Ισλανδία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 100 Αμερικανοί ναύτες. Είναι το πρώτο πλοίο του αμερικανικού Ναυτικού που βυθίζεται από εχθρική ενέργεια στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
- 1956 - Κρίση του Σουέζ: Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία βομβαρδίζουν την Αίγυπτο για να την αναγκάσουν να ανοίξει τη Διώρυγα του Σουέζ.
- 1965 - Η Ιερά Σύνοδος απορρίπτει το αυτόματο διαζύγιο και τη δυνατότητα τέταρτου γάμου.
- 1984 - Δολοφονείται από δύο σωματοφύλακές της η πρωθυπουργός της Ινδίας, Ίντιρα Γκάντι.
- 1999 - Πτώση αεροσκάφους Boeing 767 της Egyptair προς Κάιρο, στη Μασσαχουσέτη (από τη Νέα Υόρκη). Νεκροί και οι 217 επιβαίνοντες.
- 2000 - Αεροσκάφος Boeing 747 των Αερογραμμών της Σιγκαπούρης συντρίβεται αμέσως μετά την απογείωσή του στην Ταϊβάν, με συνέπεια το θάνατο 81 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 81 (διασώθηκαν 16).
- 2000 - Συντριβή αεροσκάφους Αντόνοφ στην Αγκόλα σκοτώνει 50 άτομα.
- 2002 - Σεισμός 5,4 Ρίχτερ πλήττει την επαρχία Κάμπομπάσο της Νότιας Ιταλίας, με 29 νεκρούς εκ των οποίων τα 25 παιδιά (κατέρρευσε στέγη νηπιαγωγείου στην Απουλία και το Δημοτικό Σχολείο στο χωριό Σαν Τζουλιάνο-Η Ιταλία κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης-άλλα 36 άτομα τραυματίζονται- περίπου 3.000 άτομα μένουν άστεγα).
- 2015 - Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατάρριψη ενός ρωσικού επιβατικού αεροπλάνου με 224 επιβάτες στην Αίγυπτο.
- 2022 - Πεθαίνει ο πολυβραβευμένος ηθοποιός, Σον Κόνερι. Τον Ιούλιο του 2000 είχε χρηστεί ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.
