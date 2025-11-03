Σαν σήμερα 3 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 3 Νοεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 3 Νοεμβρίου.
- 1869 - Πεθαίνει ο Ανδρέας Κάλβος. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές.
- 1927 - Καθελκύεται το υποβρύχιο Παπανικολής Ι.
- 1932 - Ο Παναγής Τσαλδάρης γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας.
- 1935 - Ο Γεώργιος Β΄ των Ελλήνων ανακτά το θρόνο του μετά από δημοψήφισμα.
- 1943 - Από βομβαρδισμούς των Συμμάχων στο Βερολίνο, πεθαίνουν 3.738 άτομα.
- 1953 - Βγαίνει στον αέρα στις ΗΠΑ, σε πανεθνική μετάδοση, η πρώτη έγχρωμη τηλεοπτική εκπομπή.
- 1957 - Εκτοξεύεται το σοβιετικό «Σπούτνικ 2». Μέσα σε αυτό βρίσκεται το πρώτο ζώο που τέθηκε σε τροχιά στο Διάστημα, η σκυλίτσα Λάικα.
- 1979 - Ιρανοί του Αγιατολάχ Χομεϊνί απαγάγουν 63 Αμερικανούς από την αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και τους κρατούν ομήρους.
- 2003 - Εγκρίνεται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα για την Ολυμπιακή Εκεχειρία που σχεδίασε και προώθησε η ελληνική διπλωματία. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους τα Ηνωμένα Έθνη υιοθετούν την πρόταση της Ελλάδας που προβλέπει τη διακοπή των εχθροπραξιών από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου του 2004.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56 ∙ WHAT THE FACT