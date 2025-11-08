Μακάβριο λάθος - Εταιρία έστειλε συλλυπητήρια σε περισσότερους από 500 εν ζωή ανθρώπους

Μπέρδεψαν τους ασφαλισμένους με τους μεσίτες...

Newsbomb

Μακάβριο λάθος - Εταιρία έστειλε συλλυπητήρια σε περισσότερους από 500 εν ζωή ανθρώπους
Unsplash
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκατοντάδες συλλυπητήριες επιστολές εστάλησαν από τον μεγαλύτερο υγειονομικό πάροχο της πολιτείας του Μέιν στους συγγενείς ασφαλισμένων για τον θάνατό τους, με μία μικρή λεπτομέρια, όλοι ήταν ζωντανοί.

Το MaineHealth, στις 20 Οκτωβρίου εεξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε 531 άτομα, αναφέρει το WCSH.

Το μακάβριο αυτό λάθος, αποδόθηκε σύμφωνα με το ABC Νews σε σφάλμα του προγράμματος του υπολογιστή που δημιουργεί επιστολές προς πωλητές ακινήτων.

«Το MaineHealth λυπάται ειλικρινά για αυτό το λάθος», ανέφεραν αξιωματούχοι του MaineHealth σε δήλωσή τους, ενώ το «υπεύθυνο» για το λάθος πρόγραμμα τροποιήθηκε για να μην επαναληφθούν τέτοιες μακάβριες γκάφες.

Το MaineHealth είναι ένας μη κερδοσκοπικός πάροχος υγειονομικής περίθαλψης που λειτουργεί ένα κέντρο τραυμάτων Επιπέδου 1 και οκτώ άλλα νοσοκομεία, σύμφωνα με το NBC News.

Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 20.000 ανθρώπους στο Μέιν και το Νιου Χάμσαϊρ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για ναρκωτικά

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

10:20LIFESTYLE

Πασχάλης: Αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει να γράφει την αυτοβιογραφία του

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Τον έκανε να φανεί αδύναμος - Γιατί ο Πούτιν απομάκρυνε το «δεξί του χέρι» Λαβρόφ

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψαν ότι οι ωκεανοί της Γης δεν ήταν πάντα μπλε και ότι μπορεί να αλλάξουν ξανά: Αυτό θα είναι το νέο τους χρώμα

10:09LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες με διάφανο φόρεμα με θέα τη θάλασσα

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία - Ισχυρότερα από ποτέ τα ελληνικά φτερά»

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

To Halloween τελείωσε, η προσφορά* της Novibet όμως συνεχίζει να τρομάζει!

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Οι ευχές του υπουργού για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας - «Εισέρχεται σε νέα εποχή»

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις κατοικιών - Ποιοι μένουν εκτός

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τα power bank, οι αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το 536 μ.Χ. ήταν το χειρότερο έτος που θα μπορούσε να έχει ζήσει κανείς;

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

09:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις (08/11): Με τελικό Hellenic Championship ATP 250 και Περιστέρι - Παναθηναϊκός

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Γυναίκα «παγιδευμένη σε βαλίτσα» βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ λεωφορείου

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο μυστικό του πλανήτη αποκαλύφθηκε - Μπορεί να ωφελήσει για 170.000 χρόνια τη Γη

09:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καθαρίστρια έπεσε νεκρή από σφαίρα όταν πήγε σε λάθος σπίτι στην Ιντιάνα

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Στηρίζω απόλυτα τα μέτρα Χρυσοχοΐδη - Προεκλογικό φυλλάδιο το βιβλίο Τσίπρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

07:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων-Καργάκηδων μέχρι πριν λίγες μέρες - Μαζί σε γλέντια οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Οι πολλές ζωές του Ζοχράν Μαμντάνι: Aπό ράπερ, ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το 536 μ.Χ. ήταν το χειρότερο έτος που θα μπορούσε να έχει ζήσει κανείς;

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή από σήμερα (8/11) το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης - Τι προβλέπει

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κροίσος αστυνομικός με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Τον έκανε να φανεί αδύναμος - Γιατί ο Πούτιν απομάκρυνε το «δεξί του χέρι» Λαβρόφ

07:28LIFESTYLE

Μέγκαν Μάρκλ: H Δούκισσα του Σάσεξ «μένει από χρήματα» και επιστρέφει στο σινεμά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ