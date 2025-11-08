Μακάβριο λάθος - Εταιρία έστειλε συλλυπητήρια σε περισσότερους από 500 εν ζωή ανθρώπους

Εκατοντάδες συλλυπητήριες επιστολές εστάλησαν από τον μεγαλύτερο υγειονομικό πάροχο της πολιτείας του Μέιν στους συγγενείς ασφαλισμένων για τον θάνατό τους, με μία μικρή λεπτομέρια, όλοι ήταν ζωντανοί.

Το MaineHealth, στις 20 Οκτωβρίου εεξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε 531 άτομα, αναφέρει το WCSH.

Το μακάβριο αυτό λάθος, αποδόθηκε σύμφωνα με το ABC Νews σε σφάλμα του προγράμματος του υπολογιστή που δημιουργεί επιστολές προς πωλητές ακινήτων.

«Το MaineHealth λυπάται ειλικρινά για αυτό το λάθος», ανέφεραν αξιωματούχοι του MaineHealth σε δήλωσή τους, ενώ το «υπεύθυνο» για το λάθος πρόγραμμα τροποιήθηκε για να μην επαναληφθούν τέτοιες μακάβριες γκάφες.

Το MaineHealth είναι ένας μη κερδοσκοπικός πάροχος υγειονομικής περίθαλψης που λειτουργεί ένα κέντρο τραυμάτων Επιπέδου 1 και οκτώ άλλα νοσοκομεία, σύμφωνα με το NBC News.

Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 20.000 ανθρώπους στο Μέιν και το Νιου Χάμσαϊρ.