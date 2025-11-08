Οι πατάτες σας βλάστησαν - Μπορείτε να τις φάτε;

Οι πατάτες είναι το σίγουρο λαχανικό που δεν λείπει από κανένα σπίτι. Συχνά όμως παρατηρείται ότι κάποιες έχουν αρχίσει και φυτρώνουν. Εδώ έρχεται το ερώτημα. Είναι ασφαλείς για κατανάλωση;

Σύμφωνα με έκθεση της Healthline, οι πατάτες που έχουν βλαστήσει περιέχουν δύο γλυκοαλκαλοειδείς ενώσεις, τη σολανίνη και τη χακονίνη, οι οποίες βοηθούν στη διαχείριση των επιπέδων χοληστερόλης και σακχάρου στο αίμα όταν λαμβάνονται σε μικρές ποσότητες. Ωστόσο, αυτές οι δύο ενώσεις μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία σας εάν ληφθούν σε υπερβολικές ποσότητες.

Η υπερβολική κατανάλωση γλυκοαλκαλοειδών μπορεί να οδηγήσει σε έμετο, διάρροια και κοιλιακό άλγος, ισχυρίζεται η Healthline. Εν τω μεταξύ, όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, πυρετό, γρήγορο σφυγμό, χαμηλή αρτηριακή πίεση και άλλα προβλήματα.

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε τις φυτρωμένες πατάτες

Γίνεται τοξικό: Τα γυκοαλκαλοειδή, είναι τοξικά για τον άνθρωπο, προκαλώντας γαστρεντερικές και νευρολογικές διαταραχές. Ναυτία, πονοκέφαλοι, κράμπες στο στομάχι, διάρροια, έμετος και πιο σοβαρά προβλήματα είναι μερικά συμπτώματα δηλητηρίασης από γλυκοαλκαλοειδή.

Γεύση πικρή: Αυτές οι φυτρωμένες πατάτες μπορεί να έχουν πικρή γεύση, λόγω των αυξημένων επιπέδων γλυκοαλκαλοειδών, γεγονός που τις καθιστά δυσάρεστες στην κατανάλωση.

Μειώνει τη θρεπτική αξία: Τα θρεπτικά συστατικά που αποθηκεύονται στις πατάτες εξαντλούνται με τη βλάστηση, μειώνοντας τη θρεπτική τους αξία.

Πώς θα μειωθεί η τοξικότητα;

Η απόρριψη των ματιών, της πράσινης φλούδας, των βλαστών και των μαυρισμένων τμημάτων πατάτας μπορεί να μειώσει την τοξικότητα, αλλά μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο. Επιπλέον, το ξεφλούδισμα των στρωμάτων και το τηγάνισμά τους μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα γλυκοαλκαλοειδών. Ωστόσο, το βράσιμο, το ψήσιμο και το ψήσιμο στο φούρνο μικροκυμάτων έχουν ελάχιστη έως καθόλου επίδραση στη μείωση αυτών των τοξινών.

Εάν θέλετε να μειώσετε τη βλάστηση στις πατάτες, τότε καλό είναι να αποφύγετε την αποθήκευσή τους. Όταν τις αγοράσετε, υπολογίστε μία διάρκεια μιας ή 2 εβδομάδων για την κατανάλωσή τους και καλό είναι να τις αποθηκεύσετε σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος.