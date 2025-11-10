Έτσι θα είναι ο άνθρωπος του 2050: Κόκκινα μάτια, καμπούρα και απώλεια μαλλιών

Οι ειδικοί προειδοποιούν για μια ανησυχητική εικόνα σχετικά με το πώς ενδέχεται να επηρεαστούν μακροπρόθεσμα η υγεία και η εμφάνισή μας. Γνωρίστε τον Sam, μια «επιστημονικά τεκμηριωμένη» αναπαράσταση του μέσου αδρανούς ανθρώπου του 2050, που δημιουργήθηκε με σκοπό να αναδείξει τους κινδύνους του καθιστικού τρόπου ζωής.

Ο Sam παρουσιάζει συμπτώματα όπως κόπωση και ερεθισμό στα μάτια από την υπερβολική χρήση οθονών, θαμπή επιδερμίδα, χαλάρωση των μυών του προσώπου και σημάδια πρόωρης γήρανσης. Εμφανίζει κιρσούς, πρησμένα πόδια και πέλματα, καθώς και το λεγόμενο «tech neck», δηλαδή λαιμό παραμορφωμένο από τη συνεχή κλίση προς τα κάτω και τη διαρκώς κακή στάση σώματος.

Ίσως κάποτε θεωρούσε πιο εύκολο να παραγγέλνει το φαγητό του μέσω κινητού και να εργάζεται από το σπίτι, όμως ο συνδυασμός αυτών των συνηθειών με χρόνια «doomscrolling» και ελάχιστη κίνηση αποδείχθηκε τελικά επιζήμιος.

Για τους ενήλικες, η σωματική δραστηριότητα συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος και ο διαβήτης, μειώνει τα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, ενώ ενισχύει τη γνωστική λειτουργία και τη συνολική ευεξία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στην περίπτωση των παιδιών και των εφήβων, η άσκηση προάγει την υγεία των οστών, υποστηρίζει την ομαλή ανάπτυξη και τη δημιουργία μυϊκής μάζας, ενώ βελτιώνει τις κινητικές και γνωστικές δεξιότητες.

Για να «δημιουργήσουν» τον Sam ως παράδειγμα προειδοποίησης για τις συνέπειες της σωματικής αδράνειας, οι υπεύθυνοι της εφαρμογής υγείας WeWard ανέφεραν στο Newsweek ότι βασίστηκαν σε ιδιόκτητα δεδομένα σχετικά με τις μέσες καθημερινές συνήθειες περπατήματος σε 30 χώρες.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανέλυσαν τις κύριες επιπτώσεις του καθιστικού τρόπου ζωής και της υπερβολικής χρήσης οθονών στην υγεία και την εμφάνιση, μετατρέποντας τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης σε οπτική αναπαράσταση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο τη μείωση της σωματικής αδράνειας κατά 10% έως το 2025 και κατά 15% έως το 2030, συγκριτικά με τα επίπεδα του 2010.

Αν αυτός ο στόχος δεν επιτευχθεί, το παγκόσμιο οικονομικό βάρος για τα δημόσια συστήματα υγείας από το 2020 έως το 2030 αναμένεται να φτάσει τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 27 δισεκατομμύρια ετησίως.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής μπορεί να συνδυάζει τη σύγχρονη καθημερινότητα με τη φυσική δραστηριότητα. Ωστόσο, η ευθύνη δεν ανήκει μόνο στα άτομα, αλλά και στις κυβερνήσεις και στις πρωτοβουλίες που μπορούν να διευκολύνουν αυτή τη μετάβαση.

«Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο πολιτικής για να ενισχυθεί η φυσική δραστηριότητα στις κοινότητες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της WeWard, Yves Benchimol, στο Newsweek.

«Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομών πιο φιλικών προς τους πεζούς, την προτεραιοποίηση πάρκων και χώρων πρασίνου, την παροχή κινήτρων για προγράμματα ή λέσχες περπατήματος, την υποστήριξη ψηφιακών εργαλείων που ενθαρρύνουν θετικές συνήθειες αντί για μηχανικό “doomscrolling”, καθώς και μια συνολικότερη ενημέρωση για τα οφέλη του περπατήματος», πρόσθεσε.