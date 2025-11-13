Μαθηματικό μοντέλο δείχνει ότι η εξαφάνιση των Νεάντερταλ μπορεί να εξηγηθεί

Οι επιστήμονες δεν έχουν συμφωνήσει σε μία εκδοχή για την εξαφάνιση των Νεάντερταλ 

Μαθηματικό μοντέλο δείχνει ότι η εξαφάνιση των Νεάντερταλ μπορεί να εξηγηθεί
Η εξαφάνιση των Νεάντερταλ μόνο βάσει υποθέσεων και θεωριών μπορεί να εξηγηθεί αφού οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει, ή καλύτερα συμφωνήσει σε μία εκδοχή.

Σε μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, οι ερευνητές χρησιμοποιούν ένα μαθηματικό μοντέλο για να προσδιορίσουν εάν η εξαφάνιση των Νεάντερταλ θα μπορούσε να εξηγηθεί μόνο από τη γενετική αραίωση που προκλήθηκε από τη διασταύρωση με τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια περιόδων επαναλαμβανόμενων μεταναστεύσεων μικρής κλίμακας. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι αυτό ήταν σίγουρα μια πιθανότητα.

Αργή και σταθερή εξαφάνιση ή καταστροφική κατάρρευση;

Οι Νεάντερταλ προέρχονται από την Ευρασία περίπου 400.000 χρόνια πριν και ήταν το κυρίαρχο είδος ανθρωποειδών στην περιοχή μέχρι την άφιξη των σύγχρονων ανθρώπων (Homo sapiens), περίπου 40.000 χρόνια πριν. Επειδή οι σύγχρονοι άνθρωποι ήρθαν σε επαφή με τους Νεάντερταλ σε κύματα μεταναστευτικών γεγονότων που διήρκεσαν αρκετές χιλιάδες χρόνια, κοντά στην εποχή της εξαφάνισης των Νεάντερταλ, πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι έπαιξαν κάποιο ρόλο στην τελική εξαφάνισή τους. Ωστόσο, ο ρόλος που έπαιξαν δεν είναι σαφής.

Στη μελέτη εξετάζονται τέσσερις κύριες υποθέσεις, αλλά εκείνη που υποστηρίζει είναι ότι είναι ότι οι πληθυσμοί των Νεάντερταλ και των H. sapien απλώς αναμίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια υβριδική (αλλά κυρίως H. sapien) φυλή ανθρωποειδών.

Ενσωμάτωση και αφομοίωση

«Το σημερινό γονιδίωμα του σύγχρονου ανθρώπου αποκαλύπτει πολλαπλές περιπτώσεις γενετικής ενσωμάτωσης με άλλα ανθρωποειδή, με αυξανόμενες ενδείξεις ότι η διασταύρωση οδήγησε σε σημαντική ροή γονιδίων μεταξύ των Νεάντερταλ και των σύγχρονων ανθρώπων. Οι σύγχρονοι άνθρωποι εξακολουθούν να διατηρούν μια σημαντική ποσότητα γενετικού υλικού των Νεάντερταλ, σε επίπεδο είδους, αν όχι σε κάθε άτομο», εξηγούν οι συγγραφείς της μελέτης.

Για να προσδιορίσουν εάν αυτή η ανάμειξη από μόνη της θα μπορούσε να εξηγήσει την εξαφάνιση των Νεάντερταλ, η ομάδα ανέπτυξε ένα αναλυτικό μοντέλο βασισμένο στην ουδέτερη μετατόπιση των ειδών και τη γενετική των πληθυσμών και προσομοίωσε επαναλαμβανόμενους κύκλους μετανάστευσης του H. sapiens σε μικρές φυλές Νεάντερταλ. Το μοντέλο τους δεν υποθέτει κανένα επιλεκτικό πλεονέκτημα για κανένα από τα δύο είδη.

Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι οι επαναλαμβανόμενες μικρής κλίμακας μεταναστεύσεις του H. sapien θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν σχεδόν πλήρως τα γονίδια των Νεάντερταλ μέσα σε 10.000-30.000 χρόνια, χωρίς τη βοήθεια οποιωνδήποτε καταστροφικών γεγονότων. Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα εκπληκτικά, καθώς προηγούμενα αρχαιολογικά και γενετικά στοιχεία συνάδουν με αυτή την ιδέα.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η μελέτη δεν προσπαθεί απαραίτητα να αποδείξει ότι η ανάμειξη είναι ο μόνος λόγος για την εξαφάνιση των Νεάντερταλ, αλλά ότι είναι μαθηματικά εφικτή.

«Αν και αυτό το μοντέλο παρέχει μια πιθανή ισχυρή γενετική εξήγηση, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν αποκλείει άλλους πιθανούς παράγοντες που δεν ελήφθησαν υπόψη στην προσέγγισή μας, όπως οι περιβαλλοντικές αλλαγές, ο ανταγωνισμός ή οι δημογραφικές διακυμάνσεις.

Τα στοιχεία για διασταύρωση και γενετική ενσωμάτωση υποστηρίζουν την άποψη ότι οι H. sapiens και οι Νεάντερταλ αλληλεπίδρασαν εκτενώς για χιλιάδες χρόνια. Επομένως, η αλληλεπίδραση γενετικών, δημογραφικών και περιβαλλοντικών παραγόντων πιθανώς συνέβαλε στην πολύπλοκη διαδικασία της εξαφάνισης των Νεάντερταλ» σημειώνουν.

