Ανακαλύφθηκε «υπερπλανήτης» μόλις 18 έτη φωτός μακριά - Το «κλειδί» για την εξωγήινη ζωή

Ο εξωπλανήτης GJ 251c βρίσκεται εντός της «Κατοικήσιμης Ζώνης» του άστρου του και αποτελεί πρωταρχικό στόχο της NASA για το κυνήγι της ζωής

Ανακαλύφθηκε «υπερπλανήτης» μόλις 18 έτη φωτός μακριά - Το «κλειδί» για την εξωγήινη ζωή
Οι επιστήμονες που αναζητούν πλανήτες εκτός του ηλιακού μας συστήματος με συνθήκες παρόμοιες με αυτές της Γης έκαναν μια ανακάλυψη που έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αστρονόμων και βιολόγων: τον εξωπλανήτη GJ 251c.

Ο πλανήτης, ο οποίος βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση –μόλις 18 έτη φωτός– περιγράφεται ως μια πιθανή «Υπεργαία», δηλαδή είναι μεγαλύτερος και βαρύτερος από τον πλανήτη μας, αλλά όχι τόσο ογκώδης όσο οι γίγαντες αερίου (όπως ο Δίας).

Η «Ζώνη της Χρυσομαλλούσας»

Το πιο σημαντικό στοιχείο, που καθιστά τον GJ 251c πρωταρχικό στόχο της NASA, είναι ότι βρίσκεται εντός της «Κατοικήσιμης Ζώνης» του άστρου του. Η ζώνη αυτή, γνωστή και ως «Ζώνη της Χρυσομαλλούσας (Goldilocks Zone)», είναι η περιοχή όπου οι θερμοκρασίες δεν είναι ούτε πολύ υψηλές ούτε πολύ χαμηλές, επιτρέποντας έτσι την ύπαρξη υγρού νερού στην επιφάνεια του πλανήτη – ένα κρίσιμο συστατικό για τη ζωή όπως την γνωρίζουμε.

Η NASA παρακολουθεί στενά την εξέλιξη, καθώς η θέση του πλανήτη τον καθιστά ιδανικό υποψήφιο για την αναζήτηση ζωής.

Η ανακάλυψη και η σημασία της

Ο εντοπισμός του GJ 251c, ο οποίος έγινε με την ανάλυση των προτύπων φωτός και κίνησης γύρω από το άστρο του, ήταν το αποτέλεσμα 20 ετών παρατήρησης.

Η ανακάλυψη έγινε εφικτή χάρη στο ειδικό εργαλείο Habitable Zone Planet Finder (που αναπτύχθηκε από το Penn State). Ωστόσο, το έργο ήταν δύσκολο, καθώς το άστρο που περιφέρεται ο GJ 251c είναι ένας κόκκινος νάνος, του οποίου η ισχυρή μαγνητική δραστηριότητα δημιουργεί «θόρυβο» στα δεδομένα. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν προηγμένα μοντέλα υπολογιστών για να ξεχωρίσουν τα πραγματικά πλανητικά σήματα από τις παρεμβολές.

Χάρη στην «κοντινή» του απόσταση, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα μπορέσουν να λάβουν άμεσες εικόνες του πλανήτη και να μελετήσουν την ατμόσφαιρά του. Η ανάλυση της ατμόσφαιρας είναι καθοριστική, καθώς μπορεί να αποκαλύψει:

  • Την ύπαρξη νερού.

  • Την παρουσία αερίων όπως το οξυγόνο ή το μεθάνιο.

  • Χημικά σημάδια που θα μπορούσαν να συνδέονται άμεσα με βιολογική δραστηριότητα.

Με τη διαθεσιμότητα νέων, ισχυρών τηλεσκοπίων, η επιστημονική κοινότητα ελπίζει να εξετάσει τις συνθήκες του πλανήτη με πρωτοφανή λεπτομέρεια. Εάν εντοπιστούν σημάδια ζωής, πρόκειται να είναι μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στην ανθρώπινη ιστορία, φέρνοντας πιο κοντά την απάντηση στο ερώτημα: Είμαστε μόνοι στο Σύμπαν;

*Με πληροφορίες από unionrayo

