Αυτό το νόμισμα των 2€ μπορεί να αξίζει έως 40.000 ευρώ - Και μπορεί να είναι στο πορτοφόλι σας

Μια επετειακή έκδοση που ξεχωρίζει

Δημήτρης Δρίζος

Αυτό το νόμισμα των 2€ μπορεί να αξίζει έως 40.000 ευρώ - Και μπορεί να είναι στο πορτοφόλι σας
Υπάρχουν κέρματα των δύο ευρώ που περνούν διακριτικά από χέρι σε χέρι, αλλά κάποια μπορεί να αξίζουν χιλιάδες ευρώ. Μια ειδική έκδοση του βελγικού νομίσματος των 2€ του 2012 έχει πλέον γίνει ένα από τα πιο περιζήτητα αντικείμενα για τους συλλέκτες, λόγω ενός σπάνιου λάθους που έχει εκτοξεύσει την αξία του σε απίστευτα επίπεδα.

Μια επετειακή έκδοση που ξεχωρίζει

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS, το εν λόγω νόμισμα εκδόθηκε για να τιμήσει την 75η επέτειο του Διεθνούς Μουσικού Διαγωνισμού Queen Elisabeth, ενός από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα του Βελγίου.

Στη συγκεκριμένη σειρά κυκλοφόρησαν πέντε εκατομμύρια αντίτυπα, εκτός από 13.000 μονάδες που προορίζονταν για συλλέκτες.

Παρά την ευρεία κυκλοφορία, λίγοι μπορούσαν να φανταστούν ότι ένα μικρό τεχνικό σφάλμα θα το ξεχώριζε από τα υπόλοιπα.

Το λάθος που τα αλλάζει όλα

Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν αυτό το νόμισμα των 2€ ξεχωριστό είναι ότι ορισμένα από τα αστέρια στις γωνίες εμφανίζονται στραβά ή ανεπαρκώς χαραγμένα.

Το ελάττωμα δεν ανιχνεύθηκε κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο Βελγικό Νομισματοκοπείο, με αποτέλεσμα ένα περιορισμένο αριθμό νομισμάτων να φτάσει στο κοινό.

Σύμφωνα με την AS, οι ειδικοί εκτιμούν ότι μόνο μερικές δεκάδες ή λίγες εκατοντάδες νομίσματα φέρουν αυτό το σφάλμα, αυξάνοντας εκθετικά την αξία τους.

1763107914868-811240498-clipboard11-14-202501.jpg

Χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τους συλλέκτες

Στην κύρια όψη εμφανίζεται το προφίλ της βασίλισσας Ελισάβετ του Βελγίου, συνοδευόμενο από το λογότυπο του μουσικού διαγωνισμού.

Η επιγραφή «Queen Elisabeth Competition» και οι ημερομηνίες «1937-2012» ενισχύουν τον επετειακό χαρακτήρα της έκδοσης.

Στην πίσω πλευρά διατηρείται το κοινό σχέδιο των νομισμάτων των 2€, με χάρτη της Ευρώπης και τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πραγματικός «θησαυρός» κρύβεται στη γωνία, όπου το μοτίβο των αστέρων θα έπρεπε να εναλλάσσεται σε προσανατολισμό. Στα ελαττωματικά νομίσματα, ορισμένα αστέρια είναι στραβά, μετατρέποντας ένα καθημερινό αντικείμενο σε εξαιρετικά πολύτιμο κομμάτι για συλλέκτες.

Ένα ίδιο νόμισμα χωρίς το σφάλμα αξίζει μόνο περίπου έξι ευρώ, ενώ ακόμα και οι εκδόσεις proof δεν ξεπερνούν τα 50 ευρώ.

Πωλήσεις που προκαλούν εντύπωση

Σύμφωνα με την AS, κάποια από αυτά τα νομίσματα έχουν ήδη πουληθεί σε εξειδικευμένες πλατφόρμες μεταξύ 25.000 και 40.000 ευρώ, ανάλογα με την κατάσταση τους.

Οι συλλέκτες υποστηρίζουν ότι ο μικρός αριθμός ελαττωματικών αντιτύπων εξηγεί τις υψηλές τιμές, καθώς η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά.

Ένα σπάνιο αντικείμενο που μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε πορτοφόλι

Αν και οι πιθανότητες είναι μικρές, οποιοσδήποτε έχει λάβει ρέστα σε ξένο νόμισμα μπορεί να κατέχει ένα ιδιαίτερο κομμάτι χωρίς να το γνωρίζει. Δεν αποκλείεται αυτά τα νομίσματα να έχουν φτάσει και στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία, καθώς κυκλοφορούν ελεύθερα από το 2012.

Η προσεκτική εξέταση της γωνίας του νομίσματος είναι ο πιο απλός τρόπος για να επιβεβαιωθεί η παρουσία του ασυνήθιστου μοτίβου που τα ξεχωρίζει.

Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες συνεχίζουν να τροφοδοτούν το ενδιαφέρον για τη νομισματολογία και μετατρέπουν τα καθημερινά νομίσματα σε αληθινούς θησαυρούς.

