Άνδρας προέβλεψε τον κορονοϊό το 2013 - Έχει να ποστάρει ξανά από το 2016

Ο κορονοϊός ήταν μια παράξενη και σχεδόν αδιανόητη περίοδος για μεγάλο μέρος του κόσμου, αλλά ίσως τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά αν είχαμε ακούσει τη συμβουλή ενός τυχαίου χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμα και σήμερα, ακούγονται νέα για παραλλαγές του ιού, και παρόλο που τα τεστ μπορεί να έχουν πάψει για πολλούς, όλοι γνωρίζουμε κάποιον που πέρασε από έναν τρομερό βήχα τους τελευταίους μήνες.

Κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει την παγκόσμια επίδραση της πανδημίας. Ωστόσο, ο χρήστης του τότε Twitter, Marco Acortes, το 2013 είχε γράψει απλώς: «Corona virus… its coming».

Ακόμα πιο παράξενο είναι ότι δεν έχει ξαναδημοσιεύσει τίποτα από το 2016, γεγονός που οδήγησε πολλούς να σκεφτούν ότι ίσως προερχόταν από το μέλλον. Στα σχόλια της τελευταίας του ανάρτησης το 2016, άνθρωποι από πέντε χρόνια πριν, όταν η πανδημία βρισκόταν στο χειρότερο σημείο, ζητούσαν θεραπεία για τον ιό, πιστεύοντας ότι ο Marco μπορεί να ήταν ταξιδιώτης του χρόνου.

Παρά την ανάπτυξη του εμβολίου που επέτρεψε στους ανθρώπους να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή, πολλοί εξακολουθούν να ζητούν από τον Marco τους αριθμούς του τζακπότ, θεωρώντας ότι ίσως ήταν ταξιδιώτης στο χρόνο.

Κάποιος χρήστης έγραψε: «Αντίο ταξιδιώτη του χρόνου. Προσπάθησες να μας προειδοποιήσεις για τον ιό, αλλά δεν το καταλάβαμε τότε». Ένας άλλος σχολίασε: «Ήταν από έναν άλλο χρόνο και παραβίασε τους κανόνες της χρονογραμμής, γι’ αυτό μας άφησε με ένα χαμόγελο».

Από την επιστημονική πλευρά, άλλοι σημείωσαν ότι ο όρος κορονοϊός αφορά μια γενική κατηγορία ασθενειών, οπότε ίσως η σύμπτωση με τον ιό που εμφανίστηκε ήταν τυχαία.

Οι κορονοϊοί αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια ιών που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες στον άνθρωπο, από το κοινό κρυολόγημα μέχρι πιο σοβαρές ασθένειες, όπως ο Covid-19, ο επίσημος όρος της πανδημίας που πλήττει τον πλανήτη τα τελευταία χρόνια.

Δυστυχώς, κάποιοι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια νέα πανδημία δεν απέχει πολύ και ότι θα μπορούσε να στοιχίσει τη ζωή σε περίπου επτά εκατομμύρια ανθρώπους, καθιστώντας την ανάρτηση του Marco ακόμα πιο αθώα σε σύγκριση.