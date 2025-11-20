Σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 20 Νοεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 20 Νοεμβρίου.
- 1820 - Μία φάλαινα φυσητήρας 80 τόνων επιτίθεται σε φαλαινοθηρικό πλοίο 2.000 μίλια από τη δυτική ακτή της Νότιας Αμερικής (το μυθιστόρημα του Χέρμαν Μέλβιλ Μόμπυ Ντικ είναι εν μέρει εμπνευσμένο από αυτό το γεγονός).
- 1947 - Η πριγκίπισσα Ελισάβετ του Ηνωμένου Βασιλείου παντρεύεται στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο τον Φίλιππο Μαουντμπάττεν, ο οποίος γίνεται δούκας του Εδιμβούργου.
- 1962 - Τέλος της κρίσης των πυραύλων της Κούβας: Σε απάντηση προς τη Σοβιετική Ένωση που συμφώνησε να αποσύρει τους πυραύλους της από την Κούβα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι διατάζει την άρση του αποκλεισμού της Κούβας.
- 1989 - Βγαίνει στον «αέρα» ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA Channel.
- 2016 – Πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος. Είχε διατελέσει μεταπολιτευτικά, πέμπτος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, από το 1995 έως το 2005.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου
00:36 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Ανάσα» στη Wall Street μετά το αρνητικό σερί των τεσσάρων συνεδριάσεων
00:14 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί και πώς πρέπει να καθαρίζετε το μπουκάλι νερού σας
21:23 ∙ LIFESTYLE