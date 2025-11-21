Σαν σήμερα 21 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 21 Νοεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 21 Νοεμβρίου.
- 164 π.Χ. - Ο Ιούδας Μακαβαίος αναστυλώνει τον Ναό της Ιερουσαλήμ. Το γεγονός γιορτάζεται ετησίως από τους Ιουδαίους στην γιορτή της Χανούκα.
- 1877 - Ο Τόμας Έντισον ανακοινώνει την εφεύρεση του φωνογράφου, μίας μηχανής καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου.
- 1916 - Το πλωτό νοσοκομείο Βρετανικός και αδελφό πλοίο του Τιτανικού βυθίζεται από νάρκες που άφησε γερμανικό υποβρύχιο ανάμεσα στο ακρωτήριο του Σουνίου και της Κέας. Ήταν το μεγαλύτερο πλοίο που χάθηκε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
- 1940 - Ο Ελληνικός Στρατός, μετά από επιθετικές επιχειρήσεις από τις 14-11-40, απελευθερώνει το Λεσκοβίκι και την Κορυτσά και καταλαμβάνει τους ορεινούς όγκους Μόροβα και Ιβάν.
- 2013 - Ξεκινούν στην Ουκρανία ταραχές (Euromaidan) με κύριο αίτημα την έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλώντας σε παραίτηση τον Πρόεδρο Γιανουκόβιτς και την κυβέρνησή του.
