Αυτός ο άνδρας άφησε μια κάμερα σε μια σπηλιά για 10 χρόνια – Ποτέ δεν περίμενε τι θα καταγράψει

Μια κάμερα που εγκαταστάθηκε σε μια φωλιά γκρίζλι στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone κατέγραψε μια δεκαετία άγριας ζωής, αποκαλύπτοντας εντυπωσιακές στιγμές και απρόσμενες συμπεριφορές των ζώων.

Το υλικό, που τοποθέτησε ο ντοκιμαντερίστας Casey Anderson και τώρα μοιράζεται στα social media και στο νέο του κανάλι στο YouTube, δείχνει τη δύναμη και την ανθεκτικότητα της φύσης όταν κανείς δεν την παρατηρεί.

Η αρχική ιδέα προέκυψε το 2013, όταν ο Anderson εγκατέστησε την κάμερα σε μια εγκαταλελειμμένη φωλιά γκρίζλι, με στόχο να καταγράψει την επιστροφή των αρκούδων.

Η κάμερα, ωστόσο, παρέμεινε στη θέση της για δέκα ολόκληρα χρόνια, καταγράφοντας όχι μόνο τις αρκούδες, αλλά και mountain lions, κογιότ και μια ποικιλία μικρότερων ζώων. Ένα mountain lion, μάλιστα, εμφανίστηκε επανειλημμένα, σχεδόν εμμονικά, προσφέροντας σπάνια εικόνα της συμπεριφοράς και της επικράτειάς του.

Το μυστικό της μακροβιότητας της κάμερας ήταν η τεχνολογία της. Ο Anderson χρησιμοποίησε μια κάμερα παγίδα Reconyx Ultrafire, γνωστή για την ανθεκτικότητα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η αδιάβροχη κατασκευή και οι υψηλής ποιότητας δυνατότητες αποθήκευσης επέτρεψαν την καταγραφή 1080p HD βίντεο με ήχο, ακόμα και στις σκληρές καιρικές συνθήκες του Yellowstone.

Η παρατήρηση διήρκεσε μέχρι που η κάμερα καταστράφηκε από μια περίεργη αρκούδα, αλλά το αποτέλεσμα θεωρείται επιτυχία, καθώς αποκάλυψε σπάνιες και απρόσμενες στιγμές άγριας ζωής, αποδεικνύοντας τη σημασία της υπομονής και της παρατήρησης σε απομακρυσμένα φυσικά περιβάλλοντα.