Νέα δεδομένα αποκαλύπτουν γιατί η Αφρική χωρίζεται στα δύο

Μία από τις μεγαλύτερες ηπείρους του κόσμου φαίνεται πως, αργά αλλά σταθερά, κατευθύνεται προς έναν γεωλογικό διαμελισμό που θυμίζει εποχές υπερηπείρων και Παγγαίας.

Νέα επιστημονική μελέτη προκαλεί αίσθηση, καθώς αποκαλύπτει ότι μια τεράστια ρηξιγενής ζώνη διατρέχει την αφρικανική ήπειρο και, σε βάθος εκατομμυρίων ετών, θα μπορούσε να τη χωρίσει κυριολεκτικά στα δύο.

Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Keele, οι οποίοι εντόπισαν μια συνεχιζόμενη γεωλογική διάσπαση μεταξύ της Αφρικής και της Αραβικής χερσονήσου. Το φαινόμενο ξεκινά από το βορειοανατολικό τμήμα της ηπείρου και εκτείνεται προς τον νότο σαν ένα τεράστιο φερμουάρ που ανοίγει, συνοδευόμενο από ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα.

Τι δείχνει η μελέτη

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η Αφρική ενδέχεται να χωριστεί σε δύο ξεχωριστές χερσαίες μάζες μέσα στα επόμενα 10 εκατομμύρια χρόνια. Αν και το χρονικό αυτό διάστημα φαντάζει ασύλληπτα μεγάλο σε ανθρώπινη κλίμακα, η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αφήνει τα ίχνη της σε συγκεκριμένες περιοχές.

«Τα ευρήματα αυτά μας προσφέρουν μια μοναδική οπτική για το πώς ο πλανήτης μας μεταβάλλεται διαρκώς και μετακινείται αθόρυβα κάτω από τα πόδια μας», επισημαίνει ο καθηγητής Peter Styles, ομότιμος καθηγητής εφαρμοσμένης και περιβαλλοντικής γεωφυσικής στο Keele University.

Πώς θα διαμορφωθεί ο νέος χάρτης

Εφόσον ολοκληρωθεί η γεωλογική διάσπαση, η δυτική πλευρά θα περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη χερσαία μάζα της σημερινής Αφρικής, με χώρες όπως η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Νιγηρία, η Γκάνα και η Ναμίμπια να παραμένουν σε αυτό το τμήμα.

Αντίθετα, το ανατολικό κομμάτι που θα αποσπαστεί θα περιλαμβάνει τη Σομαλία, την Κένυα, την Τανζανία, τη Μοζαμβίκη και μεγάλο μέρος της Αιθιοπίας, ενώ το υπόλοιπο της χώρας θα παραμείνει στη δυτική πλευρά.

Στο επίκεντρο η περιοχή Αφάρ

Η έρευνα επικεντρώνεται στο Ανατολικό Αφρικανικό Ρήγμα, ένα από τα σημαντικότερα τεκτονικά χαρακτηριστικά της ηπείρου, το οποίο δημιουργήθηκε όταν ο φλοιός της Γης ράγισε πριν από εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια χρόνια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περιοχή Αφάρ, εκεί όπου συναντώνται η Ερυθρά Θάλασσα και ο Κόλπος του Άντεν. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως «τριπλός κόμβος», καθώς αποτελεί σημείο τομής τριών μεγάλων τεκτονικών ρηγμάτων και θεωρείται το σημείο όπου παρατηρούνται πλέον τα πρώτα, σαφή στάδια της διαδικασίας διάσπασης της αφρικανικής ηπείρου.

Παρότι οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν αναμένεται κάποια ουσιαστική επίδραση στην ανθρώπινη ζωή για τα επόμενα πέντε έως δέκα εκατομμύρια χρόνια, η μελέτη λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η Γη παραμένει ένας ζωντανός, δυναμικός οργανισμός, σε διαρκή μεταμόρφωση.